De acuerdo con Mónica Ubillús, presidenta de Asociación Nacional de Cines del Perú (Anasaci), febrero es un mes bajo para las salas de cine porque mucha gente aprovecha la temporada de verano para salir de vacaciones o ir a la playa. Sin embargo, la fiesta que se vive alrededor de los Oscar hace que las semanas previas a la ceremonia tengan cierta relevancia a nivel comercial.

“Las películas que tienen nominaciones se estrenan a lo largo de todo febrero. Hay algunas que estrenaron el año pasado, pero se hace un reestreno si es que están en la lista final”, dice la titular del gremio.

En ese sentido, las salas se preparan para recibir a los consumidores con paquetes o promociones especiales durante estas fechas. En el caso de UVK, por ejemplo, se presentarán nueve de los 10 filmes nominados durante todos los días a partir del 23 de febrero para aquellos que quieran hacer una “maratón” de los Oscar.

Ubillús sostiene que en los últimos años la oferta en cuanto a obras nominadas ha mejorado considerablemente. “Hace 10 o 15 años no todas las películas llegaban al Perú. Este año tenemos todas, con excepción de All Quiet on the Western Front, que es de Netflix”, comenta.

De acuerdo con la presidenta del gremio, el interés del público peruano ha aumentado en cuanto a contenidos más ricos, culturalmente hablando. Asimismo, sostiene que una cinta nominada no necesariamente lleva más público, pero apunta que, este año tres de los 10 títulos destacados por la Academia son blockbusters (Avatar 2, Top Gun Maverick y Elvis) y, por ende, generan una mayor asistencia.

En cuanto a precios, Ubillús sostiene no hay un incremento en los precios de las entradas por ver una película de la lista a Mejor Película del Año. Asegura que hay una amplia oferta de cines donde se puede acceder desde los S/6 hasta los S/45.

“El ticket promedio por entrada en el Perú es de S/10, que sigue siendo el más bajo de Latinoamérica. En otros países ese monto es de US$4″, indica.

En cuanto a la sección de confitería, la presidenta de Anasaci dice que estos han tenido un incremento debido al alza de costos en insumos (maíz, aceite, sal, entre otros). Sin embargo, señala que el cine sigue siendo uno de los tipos de entretenimiento más económicos en el mercado, considerando que una película dura de dos a tres horas y la experiencia que implica sentarse en una butaca a disfrutar de esta.