Eduardo della Maggiora, fundador y CEO de Betterfly, adelantó a Gestión que la compañía espera captar a 30 empresas en un mes y superar las 200 a fin de año. La meta al cierre del 2023 es captar 1,000. “Perú es el único país donde, antes del lanzamiento, ya hemos tenido empresas interesadas”, revela el ejecutivo. El mix de compañías registradas en Betterfly es de 70% pymes y 30% empresas grandes.

A través de Betterfly, los colaboradores de las empresas en el Perú podrán acceder a beneficios como telemedicina, psicología, educación financiera, aplicaciones de fitness, meditación y un seguro de vida que aumenta su cobertura con la adopción y mantenimiento de hábitos saludables.

“Creemos que el Perú va a tener el mayor crecimiento relativo de todos los mercados en los que tenemos presencia. En 12 o 24 meses va a ser de los países más grandes”, afirma Della Maggiora. Explica que las naciones que crecen más rápido se caracterizan por tener una industria de beneficios corporativos poco desarrollada y por contar con seguro de vida obligatorio. “Ya está en el vocabulario de la gente”, apunta el fundador de Betterfly.

Digital Insurance LatAm calcula que actualmente hay 393 insurtech en Latinoamérica y se estima que para el 2025 habrá más de 1.000. El monto de inversión en insurtech de la región llegó a los US$ 391 millones a finales del año pasado.

“Este mercado aún no es representativo en el Perú”, indica Renzo Reyes, director de StartUPC. Esto debido, explica, a la burocracia y a la costumbre de adquirir seguros de forma presencial. Las principales soluciones de bienestar en el país no pertenecen al ecosistema digital y de innovación. Sin embargo, Reyes considera que, una vez que la legislación para emprender en la industria de seguros se flexibilice, la vertical de insurtech crecerá.

La estrategia global de Betterfly es business to business to consumer (B2B2C) y al entrar a un nuevo mercado busca generar alianzas con un socio financiero. En el caso peruano, se trata de Interseguro, del Grupo Intercorp. “Tenemos una estrategia tripartita: venta directa, venta digital y alianzas con los corredores y agentes para llegar a más empresas”, cuenta Della Maggiora.

En su acceso a nuevos mercados, Betterfly se va adaptando a las necesidades particulares de cada país y a la cultura de cada empresa. “Una vez que lanzamos, vamos aprendiendo qué se valora, qué se necesita”, comenta Della Maggiora. Por eso se busca que el equipo local de diez personas crezca a 50 en los próximos 24 meses.

Entre los posibles planes de Betterfly figura iniciar operaciones en Argentina hacia finales de este año. Quizás en 2023 podría tener otra ronda de inversión. “Pero estamos muy bien capitalizados”, aclara Della Maggiora. Betterfly se convirtió en febrero en el primer unicornio social de Latinoamérica, tras alcanzar una valorización de US$ 1,000 millones en su ronda de inversión Serie C, en la que recaudó US$ 125 millones y que estuvo liderada por el fondo Glade Brook Capital.