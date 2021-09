La empresa Linde Perú informó que están preparados ante una posible tercera ola de COVID-19 con una producción de 250 toneladas de oxígeno al día, 1,500 toneladas de oxígeno almacenadas en sus tanques criogénicos, y todas sus plantas, isotanques y cisternas operativas al 100% para producir y distribuir el oxígeno medicinal con el que abastece a más de 300 establecimientos de salud en nuestro país.

“Toda nuestra producción se dirige a abastecer a los hospitales del país, Linde Perú no participa en el mercado minorista de venta directa de oxígeno al público, donde se dio un mercado negro en las dos olas anteriores. Personas inescrupulosas vendieron el oxígeno a precios exorbitantes aprovechando la necesidad de la población”, indicó el gerente general de Linde Perú, Julio Cáceres.

Nosotros no tenemos capacidad para llegar a ese mercado de venta directa, no vendemos cilindros de oxígeno, pues todo lo que producimos va a los hospitales, donde no hemos variado nuestros precios en lo que va de la pandemia, a pesar que los costos aumentaron, pues estamos ante una situación de emergencia muy compleja que requiere de la unión de todos los peruanos”, agregó.

Para coordinar una mejor atención a la población, Linde Perú ha planteado al Ministerio de Salud la formación de una mesa técnica de trabajo en la que se articulen los esfuerzos de los productores privados de oxígeno y el Estado, de manera que en los establecimientos de salud se pueda cubrir la demanda de este producto ante una tercera ola de COVID-19 y los ciudadanos no se vean obligados a acudir al mercado negro para conseguir cilindros de oxígeno.

“Saludamos que el Estado, la empresa privada y la sociedad civil hayan realizado grandes esfuerzos en estos meses de pandemia para instalar más plantas de oxígeno y se aumente así la capacidad de producción en el país. Todo suma en la lucha contra la COVID-19″, sostuvo.

En esa línea, dijo que creen que con una mesa técnica integrada por representantes de los sectores privado y público, en la que compartan información sobre las plantas de oxígeno con las que se cuentan, dónde están ubicadas y cuánto producen, se podrá planificar una mejor atención a la población en una posible tercera ola. “Y así hacer todo lo posible para enfrentar los problemas de escasez y mercado negro de este producto. Ya hicimos la propuesta y hemos tenido una buena recepción en la Dirección General de Operaciones del Ministerio de Salud, que debería liderar esta mesa técnica, pues cuenta con todos los indicadores nacionales de comportamiento del virus y demanda de oxígeno”, declaró Cáceres.