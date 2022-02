Aún golpeado, el mercado de oficinas en Lima espera ver su recuperación, posiblemente a fines de este año o inicios del próximo, tras los estragos de la pandemia del COVID-19. Esa situación es similar en otros países de la región, mientras que Lima sigue siendo la ciudad con la tarifa más baja, junto a Río de Janeiro.

A nivel de vacancia, la Ciudad de los Reyes tiene una tasa de 23%, mientras que Sao Paulo lo supera por poco, con 25%, según el último reporte de Cushman & Wakefield del último semestre de 2021.

“Desde hace varios trimestres atrás, la vacancia en Lima continúa con una tendencia al alza, debido al exceso de oferta acumulada y la pausa en la toma de decisiones de las empresas para la ocupación de espacios”, señala el reporte.

Sin embargo, la reactivación del uso de los espacios de oficinas y la expectativa de una menor superficie en construcción y en desarrollo podría revertir esta tendencia en los próximos semestres.

Absorción

En el caso de São Paulo, muchas empresas retornaron a las oficinas, algunas con modelos mixtos, lo cual resultó en una variación del 15% en la absorción bruta respecto al primer semestre del 2021.

“Esto se había anticipado, ya que contaba con más de 140,000 m2 en renta y unos 4,255 m2 a la espera de ser liberados para la segunda mitad del año”, señalan desde a consultora.

Cabe precisar que la tasa más alta se dio en Brasil, en las ciudades de Río de Janeiro (35%), ya habiendo adoptado el modelo híbrido de oficinas, continúa con más de 100,000 m2 a la espera de ser ocupados, igualmente sigue una tendencia estable.

Mientras que la más baja se encuentra en Santiago de Chile, con 9%. De esta manera, se comienzan a percibir signos de estabilidad luego de los pronunciados aumentos en la desocupación.

Vacancia

Y ¿qué pasa en las demás ciudades? A diferencia del primer semestre, el mercado de oficinas exhibe una marcada estabilidad, con mínimos cambios en la vacancia.

De todas formas, la tendencia es al alza, principalmente por la incertidumbre respecto al retorno a las oficinas, ya no tanto por las restricciones gubernamentales, sino por la reorganización de las empresas.

“Se espera incluso mayor estabilidad en el primer semestre de 2022 con posibles bajas en los niveles de desocupación en algunas ciudades de la región”, refiere Cushman & Wakefield.

Así, Buenos Aires cerró el segundo semestre de 2021 alcanzando una vacancia del 15.3%, una diferencia de solo 1.5 puntos porcentuales respecto al semestre anterior.

Siguiendo la tendencia de las demás regiones, Bogotá también tuvo un aumento de solo 0.2 puntos porcentuales en su vacancia respecto al primer semestre del año, cerrando en 13.1%.

Precios

La situación de los precios en los países analizados es uniforme, un precio de renta pedido con tendencia a la baja. La situación se da por la aparición de oportunidades en un escenario estable y, en algunos países, dado por la devaluación de las monedas frente al dólar americano.

“El valor de renta promedio de las oficinas clase A en Buenos Aires, Santiago y Bogotá cerraron el año con tendencias similares a la baja, en US$ 24.7/m2, US$ 19.3/m2 y US$ 18.1/m2, respectivamente”, sostiene.

Rio de Janeiro continuó experimentando una caída consecutiva en el precio de renta promedio debido a la elevada tasa de vacancia, con una tarifa similar a la de Lima. Y en São Paulo (US$ 19.6/m2) se mantuvo estable en el segundo semestre del año, teniendo en cuenta que se desocuparon edificios de menor categoría y se ocuparon otros premium, con alquileres más altos.

De esa manera, Lima es la ciudad con el precio más bajo (US$ 16.3/m2) y se espera que la tendencia continúe a la baja.

¿Qué se viene?

En un rápido panorama, Cushman & Wakefield, sostiene que a futuro, en Buenos Aires, se perciben modificaciones en los plazos de entrega de obras, como ya se dio el en el semestre que pasó, debido a las restricciones impuestas al sector constructivo.

En tanto, Rio de Janeiro sigue sumando metros cuadrados de oficinas clase A programados para entrega hasta el 2030, decisión que está alineada con los cambios en la vacancia que está experimentando en este momento.

São Paulo, frente a la situación de estabilidad del mercado y dada la no recuperación de sus indicadores, no ha presentado nuevos ingresos de proyectos, manteniendo los 446,627 metros cuadrados del semestre anterior.

En tanto, en Santiago de Chile, se tomó la decisión de postergar todos los proyectos planificados, debido a la alta demanda de materiales, precios elevados y a la incertidumbre que sacude al mercado nacional. Aún se espera el ingreso de 116,189 m2 de oficinas clase A.

Por otro lado, Bogotá cuenta con 159,665 m2 de oficinas clase A en construcción. Pese a estar programados, no se registraron entregas durante el segundo semestre de 2021.

Al cierre del año, Lima tiene 45,675 m2 en construcción, siendo una de las únicas dos ciudades de la región que incorporó a su inventario más de 50.000 metros cuadrados durante el segundo semestre de 2021.