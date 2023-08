LEA TAMBIÉN: El tiempo que debe considerar para ahorrar y finalmente adquirir su casa propia

“En una compra de terreno, un fondo de inversión pone el 70% y la constructora el resto. Entonces, la difícil coyuntura impactó mucho. Ahora se ha retomado un poco la confianza, pero no todo el dinero que se fue ha retornado: solo un 20%”, mencionó Lisandro Galante, gerente comercial de Life Inmobiliaria.

La pandemia desaceleró el mercado de viviendas de segundo uso. Esto provocó una mayor oferta de este tipo de propiedades y una menor demanda.

En esta vertical, Life Inmobiliaria tiene 50 propiedades unitarias. Galante explicó que la estrategia de la empresa es enfocarse en la calidad de las casas y no tanto en el volumen. “En esta vertical, ahora nos enfocamos en captar proyectos por encima de los US$ 500,000. Hemos vendido dos casas en Las Casuarinas por US$ 2.5 millones, y acabamos de cerrar una en La Planicie por US $800,000″, anunció Galante, quien apunta a que esta línea esté integrada únicamente por casas.

Nueva línea de negocio

Como alternativa a la desaceleración del mercado de casas de segundo uso, la empresa ha desarrollado una nueva línea de negocio llamada Life 360 a través de la cual se encarga del ciclo completo de compra y venta de las desarrolladoras: buscar el terreno, levantar fondos y vender el proyecto. Galante aseguró que cuentan con más de siete fondos de inversión, entre nacionales y extranjeros.

Las principales ventajas de este nuevo modelo de negocio están en la estructura de pagos que maneja. “Se le cobra un fee mensual a la constructora por las gestiones que hacen que el proyecto esté en marcha. La otra parte es la comisión de ventas, donde cobramos del 2.5% al 3.5% por cada departamento vendido”, preció el ejecutivo de Life Inmobiliaria.

El porcentaje de ganancia para un proyecto de entre 20 y 30 departamentos puede superar los US$ 100,000. “Es rentable para la constructora, ya que no tiene que poner a tanta gente en planilla. Nosotros lo podemos hacer porque usamos un equipo para varios proyectos a la vez”, afirmó Galante.

Bajo esta nueva vertical, la compañía ya tiene tres proyectos: uno en Miraflores y dos en Magdalena. Está por cerrar uno más en Pueblo Libre, y espera sumar el año con 10 proyectos. El foco serán zonas de Lima Top, donde se puedan desarrollar proyectos con unidades de tickets de venta pequeños.

