Atrás ha quedado la figura del CEO como una persona lejana. Por razones de coyuntura y de las nuevas generaciones, los directivos de las empresas buscan que prevalezca lo humano: trabajar en las habilidades blandas de sus equipos y promover un lenguaje único en todas las áreas de la compañía. El gran desafío es saber tomar las decisiones que contribuyan al desarrollo de sus organizaciones, pero también al del país.

Gonzalo Sarmiento

CEO de Inversiones Centenario



​Este año, sin duda, el clima político, judicial y mediático ha generado que se hagan más lentas las tomas de decisiones y de inversión.El Perú siempre plantea retos y creo que erróneamente se piensa que la economía va en una autopista separada totalmente de lo que va pasando en el día a día de la política o de los temas mediáticos. Y yo creo que la problemática está a tan alto nivel de incertidumbre que definitivamente va a golpear la economía si no se hace algo rápido.



Definitivamente, estamos ante cambios disruptivos en temas de tecnología y de modelos de negocio. Pero lo que no debe cambiar son los valores empresariales: el trabajo en equipo, la búsqueda de la eficiencia, la transparencia y el enfoque del cliente, pues son fórmulas y valores que siempre van a ir.

Jorge Olazabal

CEO de Cálidda



El 2018 ha sido un año particularmente complicado en nuestra parte externa por la inestabilidad política. Debo señalar que he visitado a varios ministros de Energía y Minas. A cada uno de ellos tenía que contarle desde cero toda nuestra problemática y eso te genera frenos, pues nosotros estamos muy expuestos a la regulación y necesitamos reunirnos con las autoridades. Si estas cambian tanto y tan rápido, sentimos el freno y el impacto.

Por otro lado, creo que el CEO tiene que ser una persona más cercana, por eso para mí es fundamental desarrollar habilidades blandas. El tema de integrar el entendimiento de las emociones, que son tan vetadas en nuestra sociedad, en los equipos es muy potente, pues todos las tenemos y es al final lo que mueve las organizaciones.

Eduardo Herrera

CEO de Parque Arauco



El aspecto de permisología en nuestro negocio es esencial. No es que afecte el ruido político nuestra situación, pues estamos en países de la región donde entendemos que la volatilidad es parte estructural de lo que hacemos. Sin embargo, el ruido político impacta muy fuertemente en las autoridades municipales, quienes son generalmente las que interactúan con nosotros.

Por eso, el gran desafío del CEO es ser capaz de encontrar el balance entre eficiencias, crecer, pero también cumplir con la austeridad. No sé si hemos terminado, pues el cambio va a ser permanente, por lo que es un gran desafío para el CEO que encuentre cómo llegar a tener el talento correcto en el tiempo correcto.

Inés Temple

CEO de LHH DBM Perú



Hemos visto que la coyuntura específica del año ha hecho que muchas empresas pongan su foco en su aquí y en su ahora, en sus propios temas urgentes a corto plazo y pocos han invertido en acelerar la transformación de sus equipos.

No esperábamos una coyuntura tan adversa al planeamiento de largo plazo y yo creo que eso ha sido un reto interesante para nosotros. El reto ha sido ayudar a los clientes nerviosos a tomar sus decisiones no solo con su hoja de gasto, sino también en pensar en el bienestar del equipo, en cómo mantenerlo unido.

Una consecuencia de la crisis política es que las organizaciones no invierten en desarrollar a su gente. Más bien piensan en reducir los equipos, pero como no han desarrollado a su gente dejan ir al mercado a personas que no están con habilidades, ni destrezas que los hacen tener más empleabilidad.

Adriana Giudice

CEO de Austral



Definitivamente, la clase política afecta a todos, en el ánimo de los trabajadores, en la productividad. Nuestro sector (pesquero) es muy regulado, como tiene que ser, y el 2018 ha sido un año bueno luego de cuatro años malos. Sin embargo, estamos discutiendo una nueva regulación de derechos de pesca. Y el Estado parece no entender que la industria pesquera requiere tener un fondo, un excedente que le permita afrontar situaciones de crisis como hemos vivido estos últimos cuatro años. Nosotros confiamos en la buena voluntad del Ministerio de la Producción que ha sacado la norma. Ya ha recibido los comentarios y esperamos que haya una discusión técnica al respecto.

Flexibilidad

En Austral hemos aprendido de los años malos el tema de trabajar con mucha flexibilidad. Para lograrlo, hemos establecido los procesos más ágiles, lograr que las aplicaciones en nuestro sistema gerencial de calidad nos sirvan para tener procesos más eficientes.

También hemos trabajado mucho en la polifuncionalidad de los trabajadores. Es decir, que adquieran conocimientos que les permitan cambiarse de una planta a otra en diferentes posiciones y en diferentes procesos. Eso también los prepara a ellos a cambiar de tecnología, por eso nos hemos preocupado que nuestro personal adquiera una calificación mayor y los que no, estén mucho mejor preparados para enfrentar una recolocación en el futuro.