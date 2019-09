Roberto Alejandro Alvo Milosawlewitsch, ha sido designado como el nuevo CEO de Latam, en reemplazo de Enrique Cueto, ¿qué se conoce del nuevo CEO de la aerolínea con mayor presencia en los cielos peruanos?

Al respecto, Roberto Alvo es el actual vicepresidente comercial de Latam Airlines Grou, detalla El Financiero.

Nacido en México, donde realizó sus estudios escolares, Alvo cursó su pregrado en la Universidad Católica de Chile, donde estudió Ingeniería Civil. Posteriormente, realizó un MBA en el International Institute for Management Development, ubicado en Suiza.

La carrera de Alvo no siempre fue al interior de Latam. En 1994 fue analista financiero de SQM. No se detuvo ahí y luego fue designado como el responsable de las filiales de la minera no metálica en Argentina, Perú y Ecuador, para ocupar el puesto de gerente de finanzas corporativas, en 1997.

El ejecutivo ingresó en noviembre de 2001 a Lan, donde comenzó como director de Administración y Finanzas en Argentina, luego fue designado como gerente de Desarrollo y Planificación Financiera de Lan Airlines, para continuar como y subgerente de Finanzas de la compañía.

Según señala la Memoria de la aerolínea, Alvo, desde su actual cargo, es responsable de la gestión de los ingresos del negocio de pasajeros y de carga del grupo, reportándole todas las funciones comerciales de la compañía. Anteriormente, fue vicepresidente senior Internacional y Alianzas de Latam Airlines Group y vicepresidente de Funciones Corporativas.

El nombramiento del reemplazante de Enrique Cueto se da luego de que se llevara a cabo un proceso de búsqueda con candidatos internos y externos, según informó la empresa.

“La decisión unánime del directorio de nombrar a Roberto Alvo tomó en consideración sus 18 años de experiencia en la compañía, ocupando exitosamente diferentes posiciones en Finanzas, Flota, Planificación, y en los últimos años, liderando el área Comercial”, señalaron desde Latam, a través de un comunicado.

Alvo ha participado en varios de los hitos de la compañía desde su ingreso, ganándose la confianza de sus superiores.

Por ejemplo, participó activamente durante toda la negociación con la empresa brasileña Tam en 2010.

En 2016, también fue parte del equipo encargado de negociar el acuerdo entre Latam y Qatar Airways, en el que la firma catarí adquirió el 10% de las acciones de la latinoamericana a través de un aumento de capital, por un total de US$ 613 millones.

“Estamos confiados que el liderazgo y profundo conocimiento de la industria y de la región de Roberto Alvo nos llevará a volar aún más alto, manteniendo la preferencia de los más de 70 millones de pasajeros que transportamos al año y llegar a ser una de las líneas aéreas más admiradas del mundo”, dijo Ignacio Cueto en un comunicado.

Tomado de El Financiero de Chile

Red Iberoamericana de Prensa Económica.