LAP duplicará Wi-Fi gratuito para el aeropuerto Jorge Chávez de media a una hora en 2019

Lima Airport Partners (LAP), operador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, informó que el Wi-Fi gratuito en el terminal aéreo se ampliará de 30 minutos a 1 hora en el 2019, de igual manera, el tiempo de uso se extenderá de manera progresiva logrando que, en el 2021, la conexión gratuita se use de manera ilimitada.

Respecto a la ampliación del tiempo en el uso de Wi-Fi gratuito para el 2019 estará dividida en 02 sesiones de 30 minutos cada una, a fin de que el pasajero tenga la posibilidad de racionalizar el tiempo de navegación a lo largo de su estancia en el aeropuerto, con la cual podrá navegar por internet, revisar correos electrónicos y utilizar redes sociales sin inconvenientes.

El objetivo de este proceso de mejoramiento del Wi-Fi es incrementar el servicio año a año permitiendo a los visitantes y pasajeros tener mayor tiempo de conexión. Por ejemplo, en el 2020 se tiene previsto que el tiempo de conexión gratuita sea de 2 horas.

“La iniciativa de fortalecer la cobertura de conexión a internet y ampliar tiempo de uso gratuito de Wi-Fi, nace de nuestra expectativa por la innovación y las continuas acciones para mejorar los servicios en el aeropuerto, en respuesta a las principales necesidades del usuario.

Asimismo, nos permitirá continuar posicionándonos como uno de los mejores aeropuertos en Sudamérica y, de esa manera, estar a la vanguardia de los principales servicios aeroportuarios a nivel mundial”, refirió Norbert Onkelbach, gerente central Comercial de LAP.

Asimismo, LAP reforzará la cobertura de Wi-Fi en todas las zonas de mayor tránsito como check in, Sala de embarque y halls de llegadas y salidas nacionales e internacionales, Migraciones, Plaza Perú, Food Court, recojo de maletas, Mezannine (norte, centro y sur), zona de transferencia, Salón Protocolar, Plataforma (zona de estacionamiento de aeronaves) y Duty Free.

Por su parte, en alianza con Gtd Perú, se ampliarán los paquetes de Wi-Fi Premium, el cual cuenta con velocidad hasta 10 veces más rápida que la conexión gratuita.

Es así que, desde ahora el usuario pueda acceder a este servicio por 30 minutos a solo US$ 3 dólares. Si el usuario desea mayor tiempo, podrá elegir los paquetes de US$ 5 y US$ 12 dólares, por dos horas y 1 mes de conexión, respectivamente.