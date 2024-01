José Pallardel, gerente de Lexus en Toyota del Perú, señaló que la marca de lujo buscará aumentar sus ventas en 30% el 2024, cuando el segmento lo haría en 3% o 4%. Para ello, la renovación del portafolio será el motor más importante.

En ese sentido, anunció el ingreso a la categoría de híbridos enchufables dentro del rubro de vehículos electrificados, con unidades SUV a mediados del año. A la fecha, la automotriz venía impulsando solo modelos híbridos autorrecargables (no enchufables).

“Dentro de la planificación, hemos buscado socios profesionales en sistemas de carga. Estamos preparando nuestra propuesta comercial y de oferta de carga. En Perú, ya han caminado buenas empresas y proveedores, y estamos en conversaciones”, comentó a Gestión.

Asimismo, reveló la pronta llegada de una nueva SUV hibrida compacta autorrecargable, que se convertirá en el nuevo vehículo de entrada de Lexus. Así, el ejecutivo espera que los modelos electrificados aumenten su participación en sus ventas totales, de 75% el 2023 a 80% el 2024.

Sin embargo, este nuevo modelo también permitirá a la automotriz acercarse aún más a los clientes de unidades de alta gama de las marcas masivas por su nivel de precio, ampliando el radio de captación de usuarios. Por lo pronto, el público cautivo que recompra es el target más fuerte de la firma japonesa.

Nuevas tiendas a la vista

En el Perú, la presencia comercial de Lexus se hace tangible con un showroom integral en La Molina, un taller de servicios en Miraflores y canales digitales. Sin embargo, Pallardel consideró que el contexto favorece una nueva expansión.

Y es que, superado el freno temporal por la pandemia del covid-19 y el consecuente quiebre de stocks ante el repunte de la demanda, el ejecutivo adelantó que contemplan abrir nuevas tiendas en Lima y provincias.

No obstante, precisó que las potenciales nuevas aperturas se concretarían recién a partir del 2025.

Guerra de precios, ¿en el segmento de lujo?

Consultado por la situación de la venta de vehículos de lujo, Pallardel refirió que una ligera contracción se registró en los últimos meses del 2023. En esa coyuntura, observó un incremento de las ofertas y una mayor agresividad en la competencia de precios.

Así, mencionó que dicha estrategia -propia del segmento de marcas masivas- se estaría replicando en el segmento de mayor valor ante altos stocks de ciertas empresas. Sin embargo, precisó que Lexus no seguirá esa misma ruta. En su portafolio, los precios oscilan entre US$ 43,000 y más de US$ 100,000.

En el 2023, las ventas de vehículos premium y de lujo llegaron a 3,770 unidades (23.2% más que el 2022), con la participación de 16 marcas. En ese segmento, las SUV concentraron el 74.4% de las colocaciones.

Por regiones, el 95.4% del volumen total se adquirió en Lima, seguida de Arequipa (2.7%) y Trujillo (1.8%).

CLAVES

De lujo. Segmento de lujo y premium representa el 2.2% de las ventas totales de vehículos livianos.

Lexus. Marca de lujo del Grupo Toyota opera desde hace 11 años en Perú.

A combustión. Lexus reconoce que vehículos a combustión seguirán teniendo demanda por la necesidad de hacer rutas largas.

