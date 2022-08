Hace unos días, los ejecutivos de la industria del litio de Australia fueron inundados por banqueros y corredores en el Diggers & Dealers Mining Forum en la ciudad de Kalgoorlie, ejecutivos que buscaban hablar de acuerdos para asegurar parte de la inversión necesaria estimada en US$ 42,000 millones para que los productores de metales cumplan sus objetivos.

Los fabricantes de automóviles mundiales se han apoderado de las acciones de los productores en el mercado abierto, desechado los acuerdos de suministro y, hasta, incluso, entregado efectivo para la expansión de minas.

“El apetito es insaciable”, dijo Dale Henderson, director ejecutivo de Pilbara Minerals Ltd., en una entrevista. “Cualquier productor de litio es muy popular en este momento”.

Dado que todo el crecimiento neto en las ventas de automóviles el año pasado provino de los vehículos eléctricos, la demanda de materias primas de las baterías aumentó repentinamente.

China domina la cadena de suministro de litio, por lo que las naciones occidentales han buscado desarrollar su propia producción. Los mineros en Australia, hogar de aproximadamente la mitad del suministro mundial, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, ahora están siendo cortejados por los fabricantes de automóviles que agitan talonarios de cheques.

El director ejecutivo de Liontown Resources Ltd., Tony Ottaviano, tiene cuidado de no presumir de su previsión.

“No quiero que parezcamos autoindulgentes porque tenemos un inmenso respeto por nuestros clientes, pero el simple hecho es que lleva de cinco a ocho años poner en línea el suministro totalmente nuevo en las jurisdicciones de primer nivel”, dijo.

Cuando la compañía acudió por primera vez a los fabricantes de automóviles y otros fabricantes para su primera compra, “es seguro decir que el interés era bajo”. dijo Ottaviano. La mayoría no estaba segura de si debían involucrarse demasiado en el proceso de abastecimiento de metales, explicó.

“Haga avanzar el reloj y estamos viendo una postura comercial completamente diferente”, dijo.

En julio, Ford Motor Co. anunció un acuerdo con Liontown por casi un tercio de la producción esperada de la minera en los próximos años, a un valor no revelado. El acuerdo también hizo que Ford proporcionara una línea de crédito de 300 millones de dólares australianos (US$ 210 millones) a Liontown para expandir aún más su sitio en Kathleen Valley.

Esa transacción siguió a los llamados acuerdos de compra de Liontown con Tesla Inc. y el fabricante de baterías de Corea del Sur LG Chem Ltd. También se produjo una semana después de que el fabricante de automóviles europeo Stellantis NV adquiriera una participación accionaria en la minera australiana de litio Vulcan Energy Resources Ltd.

Ofertas creativas

Recientemente, en 2020, pocos se preocupaban por las características naturales de Pilgangoora, un sitio remoto de Pilbara Minerals donde una flor roja llamada Sturt’s Desert Pea y un poco de ganado se asientan sobre uno de los depósitos de mineral de litio de roca dura más grandes del mundo.

Las acciones de Pilbara cotizaban a 13 centavos australianos en ese momento y desde entonces han subido a más de 2.85 dólares australianos, lo que le da un valor de mercado de alrededor de 5,800 millones de dólares. Las acciones de Liontown han aumentado unas 76 veces desde principios de 2019, a un valor de alrededor de 2,200 millones de dólares.