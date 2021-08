JPMorgan Chase & Co. aumentó su apuesta en la batalla cada vez más intensa de Wall Street por el talento al incrementar su propuesta salarial previamente anunciada a una gama más amplia de personal, a medida que la competencia paga para mantener a sus analistas.

Analistas junior de ventas, comercio e investigación de la unidad de banca corporativa y de inversión de JPMorgan están ahora en línea para recibir aumentos, dijo una persona familiarizada con el asunto, pocas semanas después de que el banco de Wall Street aumentara los salarios de sus banqueros de inversión de nivel bajo.

La medida refleja el mercado al rojo vivo para los analistas bancarios, así como el agotamiento en la industria, donde muchos empleados jóvenes se han quejado de trabajar en exceso en medio de niveles récord de flujo de transacciones.

En otro ejemplo, el lunes, Jefferies Financial Group Inc. anunció que aumentará los salarios de sus analistas de primer año en Estados Unidos en un 30%, lo que igualaría los incrementos anunciados la semana pasada por Goldman Sachs Group Inc. y colocaría el pago de los jóvenes banqueros de ambas firmas por delante de sus pares de Wall Street.

El frenesí de los aumentos salariales comenzó en marzo, cuando un grupo de 13 analistas de primer año en la división de banca de inversión de Goldman provocó un alboroto al dejar al descubierto los rigores de la vida en Wall Street en una presentación que detallaba jornadas semanales de trabajo de 100 horas y problemas de salud.

Posterior a eso, la mayoría de las empresas importantes han aumentado los salarios iniciales de sus analistas de banca de inversión y se han comprometido a mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal del personal subalterno.

En JPMorgan, los analistas de ventas, comercio e investigación del primer año ahora recibirán US$ 100,000, en comparación con los US$ 85,000 anteriores, según la persona, que pidió no ser identificada al discutir las políticas de compensación privadas.

El pago de los analistas de segundo año aumentará de US$ 90,000 a US$ 105,000, y también se esperan aumentos de US$ 15,000 para el personal de tercer año, a quien se les pagará US$ 110,000, dijo la persona. Los cambios entrarán en vigor en febrero.