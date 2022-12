Logotipo de JPMorgan Chase & Co. en la sede del banco en Nueva York, EE.UU., el jueves 22 de julio de 2021. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg

JPMorgan Chase & Co. planea aumentar la nómina de la unidad de banca privada latinoamericana en aproximadamente un 25% el próximo año, ya que busca atraer a más clientes que tengan entre US$ 5 millones y US$ 25 millones para invertir en el banco.

Las incorporaciones agregarían aproximadamente 100 personas en la banca privada de la firma estadounidense que presta servicio a la región desde oficinas en el extranjero en Miami, Nueva York, Houston y Ginebra, puestos de avanzada donde tiene alrededor de 430 empleados dedicados al negocio. “Venimos contratando de manera muy agresiva en este segmento y lo seguiremos haciendo”, dijo en una entrevista Edinardo Figueiredo , director ejecutivo del negocio de banca privada de JPMorgan en América Latina. “Todavía hay mucho que ganar”. JPMorgan, que ya es el banco privado más grande que presta servicios a clientes latinoamericanos, está ganando participación de mercado a medida que la incertidumbre política convence a muchos clientes de diversificarse en el extranjero, según Figueiredo. Los clientes de Credit Suisse Group AG sacaron hasta 84,000 millones de francos suizos (US$ 90,000 millones) del banco durante las primeras semanas del trimestre, lo que resalta las preocupaciones constantes sobre los esfuerzos de reestructuración del banco después de años de escándalos. Ese es potencialmente el peor éxodo desde la crisis financiera. JPMorgan administra alrededor de US$ 180,000 millones en fortunas de clientes de América Latina, y alrededor del 10% de esos activos están colocados en Ginebra. Bancos de todo el mundo han estado compitiendo por llegar a personas adineradas, reforzando sus prácticas para captar más activos. Citigroup Inc. combinó sus unidades de banca privada y gestión de fortunas del consumidor bajo un solo ejecutivo a principios del año pasado, y Bank of America Corp. dijo en setiembre que formó un nuevo grupo para expandir sus ofertas a clientes ricos. En el 2020, JPMorgan comenzó a cerrar sus negocios de banca privada onshore en países latinoamericanos como Brasil y México, poniendo fin a un esfuerzo de décadas para competir localmente luego de decidir que carecía de la escala para ser rentable. Ahora solo tiene un negocio en el extranjero que atiende a clientes de América Latina. Mira también: JPMorgan, BofA y Citi recortan bonificaciones de banqueros JPMorgan: “Cambios políticos hacia la izquierda no cambiarán nuestros planes en América Latina” La mayoría de los activos, alrededor de US$ 65,000 millones, son de clientes mexicanos. Los brasileños acaudalados, la mayoría de los cuales invierten su dinero en el extranjero, tienen US$ 31,000 millones en el extranjero con JPMorgan, dijo Figueiredo. El banco contrató a 50 personas el año pasado y este año incrementó el equipo de banca privada latinoamericana con 20 banqueros adicionales con sede en Miami, dijo Figueiredo. “Ahora tengo 70 personas que asisten a clientes que tienen invertidos con nosotros entre US$ 5 millones y US$ 25 millones y podemos llegar a 100 rápidamente en los próximos dos años”, dijo, y agregó que esos clientes pueden acceder a toda la plataforma de productos de JPMorgan, incluidas las hipotecas. El banco también se está beneficiando de una tendencia entre los latinoamericanos adinerados de volverse “súper globales”, dijo, citando a una familia latinoamericana con apartamentos en Italia, París y el Reino Unido. Si bien los brasileños suelen comprar bienes raíces en Miami, Nueva York o Portugal, los clientes de países de habla hispana están comprando bienes raíces en Madrid, comentó, y agregó que el banco organizó un evento allí con más de 120 participantes. JPMorgan registrará un aumento de ingresos del 20% para el negocio de banca privada este año en América Latina, luego de recaudar alrededor de US$ 13,000 millones en dinero nuevo neto. Eso se suma a los US$ 23,000 millones del año pasado, dijo. “Teniendo en cuenta nuestro aumento neto de fondos nuevos y las ganancias con el aumento de las tasas de interés y la sólida actividad de corretaje, es hasta ahora nuestro mejor año desde el 2010″, dijo Figueiredo.