La campaña navideña es la más importante del año para el sector retail por la importante cantidad de compras que realizan los consumidores. Sin embargo, este 2020 será diferente por la crisis sanitaria producida por el coronavirus COVID-19.

“Diciembre seguramente va a ser mejor que octubre y noviembre en cuanto a ventas. Va a ser una campaña que va a estar alrededor del 60% del año 2019. A pesar de que reinician las actividades, nos encontramos con un consumidor con una economía bastante golpeada, creo que no hay una familia peruana que no haya sufrido una reducción en sus ingresos. En los próximos dos mese eso no se va a recuperar. Estimamos que será una campaña fría”, sostuvo Juan José Calle, gerente general del Jockey Plaza.

Añadió que el centro comercial todavía no se viene preparando para las fiestas de fin de año, pero que algunos comerciales podrían empezando a manejar sus stocks con mucha prudencia. “Si bien habrá más movimiento que en octubre y noviembre, todavía estará muy lejos de ser una campaña navideña normal como en épocas normales”, precisó.

Por otro lado, Calle manifestó que el Jockey Plaza que la afluencia de público ha respondido adecuadamente respetando el aforo y protocolos de bioseguridad. “Eso lo han podido comprobar las autoridades que iniciaron un proceso de fiscalización las semanas pasadas. Hemos podido demostrar que en nuestros espacios se controla el aforo en tiempo real y por lo tanto se puede dar tranquilidad a los visitantes”.

La nueva norma que estableció el Gobierno de que la inmovilización obligatoria inicia a las 11:00p.m. desde el lunes 21 de setiembre, y levantar la restricción los domingos, contribuirá a no tener aglomeraciones y a reactivar el sector.

“Es una buena noticia para nosotros, los centros comerciales en general, porque estar cerrados el domingo implica reducir las operaciones en 15%, tanto en ventas como en tráfico. Un día menos de la semana es eso”, señaló Calle.

Sin embargo, considera que para las personas que participan del negocio sería óptimo que se puedan desplazar en auto particular porque es más seguro que el transporte público. “Las autoridades deben saber por qué lo están haciendo”.

Calificación crediticia

Con respecto a la rebaja de calificación realizado por la agencia calificadora Moody’s que en mayo de este año bajó de “AAA+.pe” a “AA-.pe”, Calle comentó los planes de mejora.

“A pesar de estar en un sector golpeado, ellos han comprobado la fortaleza de nuestras finanzas y nos han mantenido en una calificación aceptable. Nuestros planes prevén retomar los niveles de crecimiento que teníamos previsto a finales del 2021”, explicó.