Interbank emitiría bonos corporativos en mercado internacional por US$ 200 millones

Interbank anuncia una posible emisión y colocación de bonos corporativos en el mercado internacional, según un hecho de importancia enviado a la SMV. Esta emisión se haría al amparo de la Regla 144-A y la Regulación S de US Securities Act of 1933 y sus modificatorias, señala el banco.

Según una alerta de Bloomberg, el mercado espera que sea una emisión por US$ 200 millones a cinco años, la cual se valorizaría mañana miércoles, pero se emitiría el 17 de enero del 2018.

Moody's califica con 'Baa2' a Interbank, mientras que esta emisión recibiría la misma nota crediticia con perspectiva positiva.



En tanto, Fitch Ratings lo califica como 'BBB+'. No obstante, Fitch ha anunciado que las senior notes que emitiría el banco serían calificadas con 'BBB+(EXP)'.

Según Bloomberg - que cita a una fuente familiarizada pero no autorizada para hablar del asunto - tras esta oferta, Interbank tiene la intención de emitir notas adicionales en relación con una oferta contemplada para canjear ciertas senior notes pendientes de circulación de la rama panameña de Interbank por dichas notas nuevas adicionales por un monto que no exceda los US$ 500 millones.

Sin embargo, en el hecho de importancia presentado a la SMV, Interbank deja constancia que “no es una oferta de venta de los valores arriba descritos en los Estados Unidos o en ninguna jurisdicción donde ese ofrecimiento esté prohibido, y dichos valores no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro o una exención de registro bajo el US Securities Act de 1933 de los EEUU y sus modificatorias”, indicó Interbank en un hecho de importancia enviado a la SMV.

El 19 de diciembre, el banco aprobó en sesión de directorio la emisión hasta por un monto de US$ 800 millones.



Este diario intentó comunicarse con Interbank pero no obtuvo respuesta.