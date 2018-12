El imperio contraataca: Microsoft vuelve a la cima del mundo

Microsoft está de vuelta en la cima del mundo de la tecnología luego de una extraordinaria remontada para cerrar la brecha con Apple, completando tres años de transformación bajo el liderazgo de su presidente ejecutivo, Satya Nadella.

La firma recuperó el título de compañía más valiosa del mundo que ostentó en la década de 1990 gracias a Windows, al cerrar el viernes a un valor de mercado más alto que Apple por primera vez desde el 2010, después de un breve avance del fabricante de iPhone a principios de semana.

Al cierre del viernes, la capitalización de mercado de Microsoft fue de US$ 851,200 millones, habiéndose triplicado su valor desde que Nadella asumió el control a principios del 2014.

La valuación de Apple fue de US$ 847,400 millones, habiendo caído un 20% en las últimas ocho semanas. No muy lejos se encontraba Amazon (US$ 826,000 millones).

En los últimos años, el destino de Microsoft se oscureció después de fallas espectaculares en la computación móvil, mientras que Apple, Google y Amazon vieron crecer su fortuna.

Los analistas dicen que la paciencia, la diversificación y la disposición a abandonar las empresas fallidas ayudaron a impulsar el resurgimiento de Microsoft.

" Microsoft está funcionando con todos los cilindros en este momento", dijo Jack Gold, analista de tecnología de J. Gold Associates.

" Satya Nadella ha estado haciendo un trabajo fantástico al alejarlos de las zonas sin salida y ser más innovadores", amplió.

Prospera en la nube

Microsoft aún obtiene ingresos considerables de Windows, el software que alimenta a la gran mayoría de las PC.

Pero aprovechó su posición para atraer clientes comerciales a su plataforma de computación en la nube conocida como Azure, y desarrolló un flujo de ingresos más constante mediante su paquete de software Office para consumidores y empresas.

"Azure ha sido realmente grande para Microsoft", dijo Gold.

Para las compañías que ya usan sistemas Microsoft para PC y servidores, "es fácil seguir con Microsoft, y esa es la ventaja para Microsoft", estimó.

Microsoft se ha vuelto mucho menos dependiente de un solo producto que en el pasado, con un fuerte crecimiento de sus servicios en la nube y los ingresos de su negocio de juegos de Xbox, el buscador Bing, tabletas y PC, así como la red social profesional LinkedIn que adquirió en el 2016.

Ganó un contrato de US$ 480 millones con el ejército de Estados Unidos el mes pasado para suministrar dispositivos HoloLens que ayudarán a las tropas a entrenarse utilizando la realidad aumentada y virtual.

También está compitiendo con Amazon y otros por un contrato multimillonario para los servicios en la nube del Pentágono.

La corriente de ingresos diversificada contrasta con Apple, que aún depende de las ventas de iPhone para la gran mayoría de ingresos y ganancias.

"Microsoft está bastante bien equilibrado en diferentes categorías", dijo Bob O'Donnell de TECHnalysis Research.

"Para Apple, hemos alcanzado el máximo de teléfonos inteligentes y es un mercado muy desafiante. Los observadores de Apple durante mucho tiempo sabían que esto sucedería en algún momento, y la pregunta es qué tan rápido pueden hacer la transición a los servicios".

El énfasis de Microsoft en los servicios comerciales hace que la compañía sea menos visible para los consumidores, pero "significa que no están sujetos a los caprichos de la moda tecnológica, y que su base de ingresos es más sólida y más estable", dijo O'Donnell.

Aprendiendo del fracaso

Una gran parte de la transformación de Microsoft se produjo cuando decidió tirar la toalla en su negocio de teléfonos móviles con Windows luego de haber adquirido el negocio de dispositivos de Nokia, pero sin haber logrado establecerse en el sector dominado por los teléfonos inteligentes de Apple y Google.

"Creo que Satya Nadella aplicó un criterio extraordinariamente bueno", dijo Roger Kay, consultor y analista de Endpoint Technologies Associates.

"Cedió el negocio de consumo a Apple y se centró en el sector corporativo y la nube", agregó.

Apple, mientras tanto, ha requerido en gran medida sus propios dispositivos para sus servicios, una estrategia que Gold calificó como "preocupante".

"Ese es el mismo camino que Microsoft tomó hace una década", dijo. "Apple va a tener que cambiar eso".