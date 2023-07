El estudio de IBM Institute for Business Value revela que los CEO se apoyan cada vez más en sus ejecutivos tecnológicos como tomadores de decisiones estratégicas. (Foto: Pexels)

El estudio de IBM Institute for Business Value, ‘CEO decision making in the age of AI, Act with intention’, entrevistó a 3,000 CEO de más de 30 países y 24 industrias como parte de la 28ª edición de la serie IBM C-Suite Study y analizó los componentes prioritarios en la agenda de los principales tomadores de decisiones.

La investigación descubrió que el 47% de los CEO en América Latina identifica la modernización tecnológica como su principal prioridad de negocio, seguido de cerca por la ciberseguridad y la privacidad de los datos (46%), y la productividad (45%). Además, más del 60% de los gerentes generales latinoamericanos cree que la computación en la nube es la tecnología clave que les ayudará a entregar resultados en los próximos tres años. Le siguen la analítica avanzada (54%) y la IA (50%), incluyendo la IA generativa. Ernesto Jourde, líder de Consulting para IBM Perú, comentó a Gestión que estas prioridades coinciden con lo percibido por los CEO en Perú. "Independientemente de la industria, vemos que muchas empresas están en un camino acelerado de transformación hacia la nube, priorización en servicios de ciberseguridad avanzados e introducción de la IA, relacionada a temas de Data Analytics, con el objetivo de lograr eficiencias operativas", destacó. Dado el contexto político, social y económico, Jourde señaló que la rentabilidad y la productividad son también focos relevantes para los tomadores de decisiones. "Esta coyuntura hace que ambas [prioridades] se encuentren en la agenda, las cuales son consecuencias de ciertas acciones que toman las organizaciones relacionadas a la tecnología, con temas de automatización y explotación de la data", indicó. LEA TAMBIÉN: Michael Page: El rol del CFO como impulsor de la estrategia ESG en las corporaciones Búsqueda de más líderes para decisiones estratégicas Si bien los líderes de negocios en el mundo, y puntualmente en Perú, se han subido a la ola de implementación de IA generativa, todavía enfrentan importantes obstáculos a la hora de ponerla en funcionamiento. El estudio muestra cómo los CEO se apoyan cada vez más en sus ejecutivos tecnológicos como tomadores de decisiones estratégicas. El 61% de CEO señala a los Chief Operating Officer (COO) y el 55% a los Chief Financial Officer (CFO) como los miembros de C-level que tomarán las decisiones más cruciales en los próximos tres años. El 36% apunta al Chief Information Officer (CIO), frente al 19% hace un año, seguido del Chief Technology o Chief Digital Officer (28%). LEA TAMBIÉN: Deloitte: nuevas tendencias globales de capital humano y su aplicación en Perú Camino por recorrer En el Perú, persiste el reto de desarrollar skills o conocimiento de la transformación hacia la nube, la ciberseguridad y la IA. "Si bien hay profesionales muy capacitados en Perú, aún en las organizaciones vemos un gap de conocimiento y de habilidades para escalar esas tecnologías en función de los objetivos del negocio", anotó Jourde. El especialista de IBM afirmó que uno de los principales skills que buscan los CEO es que un directivo sepa mucho de tecnología (profundidad técnica) y un elevado conocimiento del negocio. "Es una combinación muy poderosa que mezcla entender los principales retos, las tendencias y el core business, sumado al funcionamiento de la tecnología", precisó. "El desarrollo de skills es una de las barreras que vemos localmente para poder acelerar aún más la transformación, específicamente con la IA generativa, la cual es relativamente nueva para muchos. El gran reto es acelerar la curva para llegar un ritmo de desarrollo como lo fue la nube, que prácticamente ya está establecida en las organizaciones peruanas", apuntó el ejecutivo.