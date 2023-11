Ford Motor cifró el jueves en US$ 8,800 millones el costo de un nuevo acuerdo laboral y se unió a su rival General Motors al recortar su previsión de utilidades para todo el año debido a la pérdida de producción por una larga huelga en sus plantas de Estados Unidos.

El acuerdo con el sindicato United Auto Workers (UAW), alcanzado tras semanas de tensas negociaciones, añadirá unos US$ 900 en costos laborales por vehículo hasta 2028. Ford dijo que trabajaría para compensar esto mediante la reducción de costos en otras áreas.

La automotriz ahora espera ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos (EBIT) de entre US$ 10,000 millones y US$ 10,500 millones para 2023, por debajo de su estimación previa de US$ 11,000 millones a US$ 12.000 millones ofrecida en julio.

“A primera vista, la guía restablecida parece alentadora”, escribió en una nota Itay Michaeli, analista de Citi. Las acciones de Ford caían un 1.4% en las primeras operaciones, revirtiendo sus alzas previas a la apertura de la sesión.

La previsión incluye US$ 1,700 millones en ganancias perdidas por la huelga, que según estimó Ford también llevó a que se vendieran unos 100.000 vehículos menos al por mayor.

Las previsiones de Ford llegan un día después de que GM dijo que sus nuevos acuerdos laborales con la UAW y el sindicato canadiense Unifor le costarán US$ 9,300 millones hasta 2028. GM también anunció una recompra de acciones por valor de US$ 10,000 millones y un aumento del dividendo del 33% para impulsar la caída del precio de sus acciones.

Ford fue la primera de las tres grandes automotrices de Detroit en alcanzar un acuerdo provisional con la UAW tras casi seis semanas de huelgas en los que miles de trabajadores organizaron paros y piquetes en todo Estados Unidos para exigir mejores salarios y prestaciones.

El acuerdo que aprobaron los dirigentes del sindicato UAW incluye una subida salarial de al menos el 30% para los trabajadores a tiempo completo y de más del doble para los demás, US$ 8,100 millones en inversiones de fabricación y otras muchas ventajas para los trabajadores.

Ford, con sede en Dearborn, Michigan, también recortó el jueves su previsión de flujo de caja libre ajustado para 2023 a entre US$ 5,000 y US$ 5,500 millones, frente a su previsión anterior de entre US$ 6,500 y US$ 7,000 millones. Su director financiero, John Lawler, intervendrá en una conferencia más tarde en el día.