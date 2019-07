Huawei: ¿Quiénes ganaron en Perú tras los problemas de la compañía china en EE.UU.?

En las últimas horas salió a la luz un nuevo capítulo en la guerra comercial de Estados Unidos con China, personificado con el bloqueo impuesto por Donald Trump a la marca china Huawei : el último sábado, el presidente de esta Nación anunció el fin del obstáculo impuesto por este país a la gigante china.

No obstante, aún no está claro cómo o cuándo se concretará el levantamiento del bloqueo debido a que aún permanece en la llamada 'lista negra' que le impide hacer negocios con empresas americanas.

Esta situación –como se recuerda– generó que Google cortará relaciones comerciales con Huawei, que en la práctica evitará que sus equipos nuevos tengan acceso a las actualizaciones del sistema operativo Android, usado en aplicaciones como Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Traductor, Google Drive o Google Maps, entre otros.

¿Esta situación tuvo un efecto en Perú? De acuerdo al último reporte de Dominio Consultores referido al embarque de celulares entre los meses de abril y mayo –tomando como base que el veto se anunció en abril y se concretó en mayo– se observa que la importación de smartphones de esta marca cayó 12% en relación a similar período del 2018 hasta alcanzar 364,997 unidades importadas.

Una situación contraria se denota al analizar la llegada de equipos de la marca Samsung y Apple ya que está aumentó –entre abril y mayo–en 27% y 209%, respectivamente hasta alcanzar 460,770 unidades importadas en el caso de la primera y 74,978 unidades en el caso de la segunda.

(Fuente: Dominio Consultores) (Elaboración: Gestión.pe - Kelly Villanueva)

Fernando Grados, director de Dominio Consultores, explicó a Gestión.pe que la caída en la importación de equipos Huawei se debió –además del veto de Estados Unidos– a dos factores: “a la inseguridad de los consumidores ante la amenaza de no poder acceder a las aplicaciones del sistema Android y por otro lado, a la caída del mercado en general”.

Los beneficiados de este contexto –anotó el especialista– fueron los celulares que operan bajo el sistema iOS y Android.

"Mientras que la mayor parte de celulares bajo el sistema Android han favorecido el ingreso de celulares de gama baja (cuyo precio oscila entre US$ 1 y US$ 100) –incluyendo Samsung– Huawei tenía como estrategia colocar equipos de gama media (cuyo precio oscila entre US$ 100 y US$ 300) por lo que, tras las limitaciones impuestas desde Estados Unidos, el mercado (en Perú) se movió hacia aquellas marcas que ofrecían celulares de gama alta y media similar a la de Huawei como Samsung y Apple según se denota en la información de importación de equipos", arguyó.

Así, la tendencia en el mercado local según datos preliminares de la importación de equipos –tras el bloqueo impuesto por Estados Unidos a la marca china– va hacia equipos de gama alta y media. ¿Se prevé que continúe cayendo la importación de equipos Huawei?

Para el director de Dominio Consultores es probable que continúe la menor demanda por equipos de esta marca hasta que no se tenga claro si es que tendrá acceso o no a las actualizaciones de Google. "Mientras tanto la apatía hacia estos celulares, continuará".