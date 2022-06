Entre enero y mayo de este año, la compañía ha conseguido 800 nuevos afiliados. La meta para el cierre del 2022 es llegar a las 2,000 membresías, el doble de lo conseguido en el 2021 y 500 más que en el 2019. Herrera asegura que julio y agosto son meses de muy buena colocación, debido a que las familias buscan salir de Lima por fiestas patrias.

En el caso de la venta de terrenos, se han colocado 145 entre enero y mayo, más del doble de lo que se vendió en el mismo lapso del año pasado (63). El objetivo es terminar el 2022 con 300 lotes vendidos frente a los 190 del año pasado. “En los primeros cinco meses del año, ya superamos al 2019 en valores”, precisa Herrera. Los terrenos se ubican a entre una hora y una hora y media de Lima, y tienen entre 220 y 500 m2. El precio por metro cuadrado oscila entre los US$ 100 y US$ 150.

Grupo Norte cuenta con 15,000 socios en cuatro clubes: Santa Rosa de Quives Country Club, Aucallama Beach Club, Calango Country Club y Cieneguilla Country Club. La membresía cuesta alrededor de US$ 5,000 frente a los US$ 4,700 del año pasado y los US$ 4,000 del 2019. El ticket promedio de los terrenos es de US$ 50,000, 6% más que en el 2021. En el 2019, el monto era de US$ 43,000.

La expectativa de Grupo Norte es superar en 50% la facturación del año pasado, que alcanzó los US$ 12 millones. “No queremos bajar de US$ 18 millones”, resalta el ejecutivo. “Vamos bien encaminados. A mayo, ya hemos cerrado US$ 9 millones”, agrega. Al término del 2022, se espera duplicar el EBITDA del 2019.

El aumento en la demanda por casas de campo y membresías a clubes fuera de la ciudad responde a los mayores esfuerzos comerciales de Grupo Norte por llegar a su público objetivo, así como a la mayor predisposición de las personas a pasar tiempo en familia en la periferia de Lima. “La venta viene con buen viento desde finales del año pasado. Siempre ha habido una necesidad por salir de la ciudad, pero esta se ha reforzado con la pandemia”, explica Herrera.

Más del 90% de la venta de Grupo Norte es a personas que buscan construir una casa de campo para uso personal. Antes de la crisis sanitaria, la venta se concentraba más en inversionistas. “Creo que el público al que nos dirigimos, que es la case media y media alta, está con cierta reserva para realizar inversiones inmobiliarias”, comenta Herrera.

Próximas inversiones

En la segunda mitad del año, Grupo Norte proyecta invertir US$ 3 millones en sus clubes y condominios, como en la habilitación de más áreas. La empresa también planea la compra de más terrenos en las zonas donde ya tiene presencia, ya que calcula que la tendencia de pasar más tiempo fuera de la ciudad se mantendrá.

En Calango, en la sierra de Mala, Grupo Norte cuenta con 90 hectáreas para nuevos proyectos. “La zona no está muy desarrollada, hay muy pocos proyectos y son pequeños. Al agotar nuestra reserva podemos buscar más tierras”, revela Herrera.

En Huanchuy, donde Grupo Norte tiene un proyecto en Santa Rosa de Quives, camino a Canta, la compañía maneja 800 lotes en 50 hectáreas. “Somos el único jugador de desarrollo inmobiliario en la zona y estamos atentos a oportunidades para comprar más reserva inmobiliaria”, dice Herrera.

En Cieneguilla hay mayor desarrollo y competencia directa. Grupo Norte cuenta ahí con 110 hectáreas y está negociando la adquisición de aproximadamente 100 más.

Se espera que las adquisiciones de estas tierras culmine en el 2023. Ese año también se evaluará la compra de terrenos en provincias.

Asimismo, Grupo Norte se ha transformado en una empresa de experiencias, que ya no solo se enfoca en infraestructura. Por eso, realiza muchas actividades en los clubes y condominios durante los fines de semana, como gymkhanas, juegos para niños, shows y clases. “Eso hace que los afiliados retornen”, sostiene Herrera.

En esa línea, Grupo Norte ha apostado por el glamping, la opción de hacer camping con glamour. Se han instalado cinco carpas en Cieneguilla, que cuentan con camas, frigobar, kitchenette, entre otras comodidades. La segunda inversión de otras cinco carpas se hará en Calango.