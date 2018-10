Google lanza nuevos teléfonos a precios más bajos que Apple

Google presentó sus nuevos teléfonos Pixel , que reflejan la tenencia en la industria de aparatos con pantallas más grandes y atractivas, así como nuevas características de la cámara para tomar mejores selfies y otras fotos.

Los Pixel no han hecho mucho ruido en el mercado desde que debutaron hace dos años, pero Google espera cambiar eso con sus modelos más recientes, develados el martes en un evento en Nueva York.

Google ha utilizado sus teléfonos para enfatizar lo que considera las mejores características del sistema operativo Android, pero ahora parece desafiar más a Apple y Samsung con un dispositivo diseñado tradicionalmente para consumidores más adinerados.

La tercera generación de teléfonos Pixel salió en dos tamaños y ambos incluyen pantallas de alta definición que abarcan todo el frente. Es la primera vez que Google opta por ese formato, que Apple adoptó el año pasado con su iPhone X.

Google ofrecerá sus teléfonos a precios menores que los de Apple. También contrató a la fotógrafa Annie Leibovitz para que tome fotografías con el nuevo Pixel, en un intento por convencer a los consumidores de que su cámara es superior a la del iPhone XS que Apple lanzó el mes pasado.

El Pixel 3 estará disponible el 18 de octubre y el menos caro costará US$ 799, US$ 200 menos que el iPhone XS de menor precio.

Google también lanzó un dispositivo llamado Home Hub que se une a una pequeña pantalla con una bocina conectada a internet. Es similar al Echo Show de Amazon y al Portal, el nuevo dispositivo de Facebook.

De la misma manera, Google decidió atacar a sus rivales con el precio. El Home Hub se venderá por US$ 149 cuando salga a las tiendas el 22 de octubre, debajo de la nueva versión del Echo Show, que cuesta US$ 229 y del Facebook Portal, que se vende por US$ 199.

Como es costumbre, los Pixel se enfocan en el motor de búsquedas, los mapas, el asistente digital de Google y el servicio de videos YouTube.

Aunque todos esos servicios son muy populares, los Pixel hasta ahora han generado más atención mediática que ventas. Google ha vendido aproximadamente 7 millones de Pixel en los últimos dos años, casi imperceptible comparado con los 3,600 millones de teléfonos vendidos durante ese periodo, según la firma investigadora International Data Corp.

Google no difunde las cifras de sus embarques de teléfonos, a diferencia de Apple, que lleva unos 388 millones de iPhones desde que salió el primer Pixel a la venta en octubre del 2016.

"Si tienes un tatuaje de Google en tu piel, estos teléfonos son para ti", dijo el analista de IDC Ramon Llamas sobre el hasta ahora poco atractivo Pixel.

De alguna forma, Google se ha visto restringido en la distribución y publicidad de sus teléfonos Pixel, agregó Llamas, porque no quiere molestar a Samsung y cientos de otros productores de dispositivos que han integrado a Android en sus teléfonos. En vista de que Android subraya los servicios de Google, es clave para la venta de publicidad de Google a través de su motor de búsqueda y otras aplicaciones móviles.

El iPhone también incluye el motor de búsquedas de Google, pero Google podría pagarle a Apple hasta US$ 9,000 millones al año por ese privilegio, según cálculos del analista Rod Hall, de Goldman Sachs.