Goldman y Morgan Stanley cambian programa de prácticas por virus Goldman y Morgan Stanley están siguiendo el ejemplo de otras firmas como JPMorgan Chase & Co., Capital One Financial Corp., HSBC Holdings Plc y Nasdaq Inc., que han retrasado, acortado o cambiado a medios telemáticos los programas de prácticas de este verano debido a las medidas para contener la pandemia en todo el mundo.