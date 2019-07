Gol y Latam se reparten activos de Avianca Brasil, declarada en bancarrota

Las aerolíneas Gol y Latam se distribuyeron este miércoles en una subasta realizada en Sao Paulo cinco de los siete bloques de activos de Avianca Brasil, declarada en bancarrota, entre los que se cuentan los permisos para despegue y aterrizajes (slots).

Gol se hizo con tres UPI (Unidades Productivas Aisladas, en portugués) y Latam consiguió otras dos, mientras que las dos restantes no recibieron ninguna oferta.

Cada UPI ofertada por Avianca Brasil, hasta ahora la cuarta mayor aerolínea del país, está compuesta por un número variable de "slots", como son conocidos los permisos de despegar y aterrizar en los aeropuertos más concurridos del país, como el de Congonhas y Guarulhos, ambos en Sao Paulo, o el Santos Dumont, en Río de Janeiro.

Los acreedores de Avianca Brasil, que acumula unas deudas de más de 1,000 millones de reales (unos US$ 266 millones), aprobaron un plan de recuperación judicial que diluye la aerolínea, antiguamente conocida como Ocean Air, en siete UPIs independientes, que fueron vendidas de forma separada este miércoles.

Para la subasta, tan solo Gol y Latam, dos de las tres principales compañías aéreas del país, han participado en la puja, ya que Azul, aunque inscrita, no ha enviado ningún representante por no "creer en la legitimidad del proceso", según dijo en un comunicado.

Gol se hizo con las UPIs A, D y E, que suman 83 slots distribuidos en los aeropuertos de Congonhas, Guarulhos y Santos Dumont, por el valor total de US$ 77.31 millones.

Latam, por su parte, se adjudicó las UPIs B y C por unos US$ 70 millones y garantizó un total de 67 slots entre los tres aeropuertos.

Sin embargo, ninguno de los participantes ha presentado ofertas por los dos últimos bloques, referentes a la UPI F y al programa de millas Amigo, ambos con un valor mínimo inicial fijado en US$ 10,000.

La subasta de Avianca Brasil se produjo después de un intenso embate judicial, ya que sus millonarias deudas le acarrearon diversas demandas en los tribunales, que llegaron a suspender la puja en diversas ocasiones debido a los recursos presentados por algunos de los acreedores.

Especialistas creen que la concentración en el sector aéreo pueda ocasionar un incremento de los precios de los pasajes, debido a la falta de competencia o la concentración de las tarifas y servicios ofrecidos a los consumidores.

En ese sentido, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), órgano de combate a los monopolios, advirtió el pasado mes de abril de los riesgos existentes para la competencia leal en el mercado de transporte aéreo con la venta de los activos de Avianca Brasil.

Según apuntó Cade en un estudio, la aviación brasileña cuenta con una "alta concentración del sector" y "ya presenta características suficientes para despertar preocupaciones".