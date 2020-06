Gilead Sciences Inc dijo que espera que el suministro de remdesivir supere los dos millones de terapias para fin de año, más del doble de su objetivo anterior de un millón.

La compañía también informó que planea comenzar para agosto con los ensayos de una versión inhalable y más fácil de usar del medicamento antiviral, actualmente administrado solo por vía intravenosa.

Remdesivir está a la vanguardia en la lucha contra el virus al ayudar a acortar la recuperación hospitalaria en un ensayo clínico. Pero producir y suministrar dosis para miles de millones de tratamientos sigue siendo una preocupación, ya que la enfermedad respiratoria de rápida propagación está sobrepasando a los sistemas de salud en todo el mundo.

“Continuaremos colaborando a nivel mundial para garantizar un suministro mundial suficiente”, dijo en un comunicado Daniel O’Day, presidente ejecutivo de Gilead.

Dos importantes fabricantes de medicamentos de la India, Hetero Labs y Cipla Ltd , obtuvieron el domingo la aprobación para comenzar a vender sus versiones genéricas de remdesivir en el país.

Las expectativas de Gilead de dosis para dos millones de tratamientos sugieren ventas de entre US$ 2,000 millones y US$ 3,000 millones entre el 2020 y 2021 tomando un precio de entre US$ 1,000 y US$ 2,000 por tratamiento, según el analista de Jefferies Michael Yee .

Gilead había dicho previamente que esperaba producir remdesivir para un millón de tratamientos en el 2020.

