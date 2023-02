Esta respuesta se alinea con otras dos que dan cuenta del impacto de la crisis social en los grandes negocios. La primera es que el 68% de gerentes generales considera “muy importante” el riesgo político a la hora de tomar decisiones de inversión y el 28% lo considera “algo importante”. Ambas respuestas suman 96% de los participantes del barómetro.

La otra pregunta es “¿cuánto diría que afectan los conflictos sociales al desempeño de su empresa?”. El 53% respondió “afectan mucho” y el 40% “afectan algo”. Juntas suman un 93%.

En esa línea, para los gerentes generales la reactivación económica y la generación de empleo debería ser la segunda prioridad del gobierno, con 38%; y el adelanto de elecciones, la tercera prioridad con 34%.

La búsqueda de diálogo ciudadano aparece en sexto lugar, con 26%. “El resultado refleja el pensamiento de un sector importante que toma decisiones. Preferimos el orden. Eso sí discrepa con el resto de la población, que prefiere adelantar elecciones”, dice Elmer Cuba, socio de Macroconsult.

“El empresario, en general, es un ser que busca hacer cosas, avanzar, crecer, encontrar soluciones. ‘Diálogo’ es una palabra que le gusta a los políticos, pero no es algo concreto [...]Puedes dialogar tres años y no llegar a nada”, explica Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB. “Si alguien viola la ley, que lo detengan, lo juzguen y lo metan a la cárcel. La gente tiene derecho a protestar, pero no a violar la ley”, agrega.





Crecimiento y riesgos

El barómetro, que será presentado por Gestión e Ipsos Perú todos los meses, también muestra en esta primera edición que los gerentes general estiman que sus empresas crecerán muy por encima de las proyecciones de expansión del PBI en el 2023: 7.4% frente a 1.7%.

“Es un sesgo cognitivo: me va a ir mejor que al promedio. Soy pesimista para la economía, pero para mi empresa no. O podrían estar asumiéndolo en términos nominales y no reales (descontando la inflación)”, dice Cuba.

Arispe coincide. “Si la minería no para y los precios del cobre se mantienen altos, le puede dar cierto soporte al sector formal para resistir, pero 7.4% parece un poco alto”, afirma. El ejecutivo agrega que espera que Kallpa SAB crezca 10%, pero porque realiza operaciones en el extranjero, a donde se podrían mover las grandes fortunas.

A las empresas que operan principalmente en Perú, complementa Cuba, es natural que las protestas les afecten significativamente. “Los conflictos han sido fuertes en el sur. Si tu empresa es grande y vende en todo el Perú, definitivamente te ha afectado”, explica. Cuba también resalta que el 47% de gerentes prevé que su empresa invertirá menos en el 2023. “Anticipa una inversión negativa en el año. Es consistente con las expectativas del BCR a 12 meses, que están en terreno negativo”, dice.