Fundadores de app de transporte de Brasil se vuelcan a patinetas

La fiebre de las patinetas eléctricas llega a Brasil. Yellow Soluções de Mobilidade Ltda., startup brasileña para compartir bicicletas y patinetas eléctricas, captó US$ 63 millones en momentos en que la compañía aspira a expandirse por toda América Latina .

La ronda de financiamiento fue encabezada por GGV Capital e incluyó a los inversores Monashees, Grishin Robotics y Base10 Partners. Yellow no accedió a revelar su valuación. La empresa dijo que planea usar los fondos para expandirse por todo Brasil y América Latina. En el primer puesto de su lista de tareas se ubica hacer negocios en México.

Las patinetas eléctricas ya recorren las calles de ciudades de Estados Unidos , Europa y China, fascinando a algunos peatones y enfureciendo a otros. Entretanto, las valuaciones de las compañías de patinetas se han disparado, en particular Bird Rides Inc. de California, que recaudó dinero con una valuación de US$ 2,000 millones. Conforme más jugadores internacionales buscan expansión mundial, Yellow apuesta a que la ventaja de moverse en su territorio de origen la favorecerá en América Latina.

Yellow lanzó un programa para compartir bicicletas sin puestos de retiro en São Paulo en agosto y tiene planes de desplegar por lo menos 20,000 bicicletas y más de 1,000 patinetas eléctricas en la ciudad para fin de año. La startup fue fundada el año pasado por Ariel Lambrecht y Renato Freitas –creadores de 99, compañía brasileña de transporte basado en aplicaciones que Didi Chuxing adquirió este año-, así como por Eduardo Musa, ex máximo responsable del fabricante brasileño de bicicletas Caloi.

Actualmente Yellow importa sus patinetas de China, al igual que la mayoría de las empresas rivales, pero planea construir su propia fábrica en la región y en este momento está buscando un lugar. Mencionó los altos costos de importar patinetas como un factor determinante de su estrategia. Pero Yellow no será la única compañía con un producto diseñado a su medida. Lime usa modelos especialmente construidos y Jump Bikes de Uber Technologies Inc. está en proceso de diseñar su propia patineta, informó Bloomberg en agosto.

“Diría que estamos un poco más adelantados que Uber en ese plan”, dijo Musa, CEO de Yellow. “Tenemos más ADN de fábrica e industria que Uber”.