Para muchas industrias, el covid-19 traerá diversos cambios. En algunas se reforzarán ciertos canales, en otras se modificarán procesos o tal vez se reprogramen inversiones. Y en el sector de franquicias, ¿se cancelará la llegada de nuevas marcas?

Fernando Rodríguez-Larraín, gerente comercial del Grupo Nexo Franquicia, recordó que Gold´s Gym y 9Round de EE.UU; y Mary Brown´s, Second Cup y Yogen Fruz de Canadá, estaban encaminadas para ingresar a Perú y la región antes de la pandemia.

Ahora, mencionó que estas marcas de su portafolio de clientes aún están a la expectativa de la situación del mercado en los próximos meses.

“El interés por ingresar se mantiene, solo hay preocupación sobre cuándo será el momento adecuado. Esto va a ser un tema de tiempo. Los planes siguen allí y continuamos avanzando”, sostuvo.

Y si bien señaló que el sistema de franquicias puede ser menos afectado que otros debido a su naturaleza de apalancarse de la inversión, tiempo y gestión de un tercero, reconoció que la pandemia demandará que muchas de ellas se reinventen.

Retos

Rodríguez-Larraín señaló que en su caso están contactando a sus clientes locales y globales para ayudarlos a salir adelante, como por ejemplo, con programas especializados que buscan mejorar el servicio delivery y to-go. Asimismo, indicó, se requerirán mayores esfuerzos a nivel de inocuidad en la preparación de alimentos, empaque correcto y entrega de paquetes con estándares adecuados que cuiden la salud de los clientes y sean valorados por estos.

Y es que tras la cuarentena, el mercado buscará una reactivación, pero bajo nuevas condiciones de no aglomeración de gente y no contacto cercano en los comercios. Así, el aforo a locales será restringido, al igual que la distancia entre mesas, módulos de atención, contacto con personal de atención, etc., señaló el ejecutivo.

Asimismo, indicó que la rotación de clientes que se tenía antes a cada uno de los locales ya no será la misma, al menos, en los primeros meses de atención.

Sectores

Debido al aislamiento social para contener al covid-19, el Grupo Nexo Franquicia estima que el 64% de los rubros del país están siendo fuertemente afectados. Entre ellos, los sectores de alimentos (restaurantes), bebidas, retail y servicios, a los cuales pertenecen muchas franquicias.

Y es que el mayor número de locales que muchas han llegado a alcanzar podría representar un problema en esta cuarentena. A más establecimientos, mayor será la presión por el pago de los alquileres, aun cuando los locales se encuentren cerrados, comentó Rodríguez Larraín.

Ante tal situación, indicó que las acciones que están tomando los malls y dueños de tiendas con respecto al cobro de alquileres son variadas. Entre las opciones más frecuentes se encuentra la reprogramación de pagos o descuentos que pueden ir de 20% a 40%, hasta la exoneración de los pagos, dijo.

“Este es un tema crítico para las marcas, pues para un negocio como una cafetería o una tienda de zapatos, el costo del alquiler puede ser equivalente a entre el 8% y 10% de los ingresos”, comentó Rodríguez-Larraín.

Pero así como muchas franquicias están siendo afectadas por las restricciones para contener el avance del covid-19, Fernando Rodríguez-Larraín comentó que el delivery y reparto de comida probablemente se verán fortalecidos tras la cuarentena, aunque con ciertas condiciones.

“Esta crisis de salud volverá más exigentes a clientes de las marcas. Así, no será cuestión de simplemente establecer un canal de delivery o abrir un módulo de atención rápida, sino de hacerlo de manera profesional”, mencionó.

Proyecciones

Bajo el escenario actual, el ejecutivo refirió que los estimados de ventas y crecimiento en número de nuevas locaciones que se dieron a inicios de año en el sector de franquicias deben de ser re evaluados por completo, alterando así las proyecciones de la industria.

A inicios del 2020, se estimada que el sector de franquicias llegaría a facturar alrededor de US$ 1,500 millones al cierre del año.

De cara a un escenario post cuarentena, los principales retos del sector serán adaptarse rápidamente y estar preparados para cuando el mercado se reactive, señaló Rodríguez-Larraín. “La reactivación de los comercios y normalización de los hábitos de consumo será progresiva. Es fundamental ser más eficientes que nunca”, sostuvo.

Asimismo destacó que las franquicias parten con una ventaja, pues las estadísticas indican que estos modelos de negocio profesionales tienen 75% de probabilidad de éxito frente a otros tipos de emprendimientos.