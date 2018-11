Ford quiere hacer más audaz la conducción de vehículos autónomos

El modelo de vehículos autónomos Ford Fusion, equipado con cámaras, radares y láseres que detectan su entorno, recorría las congestionadas calles de Miami cuando un ciclista se cruzó en su camino. El robot ni siquiera presionó los frenos. Circulaba a 25 millas por hora (40 kilómetros por hora), sabiendo que la bicicleta estaba lo suficientemente lejos y moviéndose lo suficientemente rápido por tres carriles del tráfico como para que no hubiera riesgo de colisión.

La abuela ya no está al volante en los viajes de autos sin conductor de Ford Motor Co . Una crítica importante contra los vehículos autónomos ha sido que son sosos que siguen las reglas y que en realidad causan choques debido a su cautela.

El socio de conducción autónoma de Ford, Argo AI, ha estado trabajando para relajar al robot detrás del volante y darle la confianza de los conductores humanos, pero sin sacrificar la seguridad. Es una línea muy delgada.

"Queremos que nuestro vehículo se adapte y se mueva con el flujo de tráfico", dijo Bryan Salesky, cofundador y máximo ejecutivo de Argo. "Hay algunos vehículos robóticos que esperaban una eternidad para girar a la izquierda sin protección. No avanzaban nunca".

Ford no está listo para ir a toda máquina con sus vehículos autónomos, no se prevé que salgan a las calles hasta el 2021. Pero el fabricante de automóviles se sintió lo suficientemente cómodo con ellos como para recibir a periodistas y analistas en Miami esta semana para demostrar que sus esfuerzos en conducción autónoma no se están quedando tan atrás como lo han percibido los inversionistas y analistas.

Descartar demostraciones



Mientras que Waymo, de Alphabet Inc., espera lanzar el próximo mes un servicio de "robo taxi" en Phoenix, y que Cruise Automation, de General Motors Co., planea lanzar el próximo año su propio negocio de transporte de pasajeros sin conductor en una ciudad de Estados Unidos, Ford calificó esos esfuerzos de poco más que proyectos de demostración.

La compañía afirma que desplegará decenas de miles de conductores autónomos en las calles de varias ciudades importantes en un negocio rentable que transportará a personas y paquetes.

"Si hoy quisiéramos construir un producto que funcionara como un sistema de autobuses sin ninguna desviación, podríamos estar en el mercado ahora mismo", dijo a la prensa Jim Hackett, máximo ejecutivo de Ford, antes de que se pusieran en marcha para viajar en una pequeña flota de Fusions sin conductor que circulaban alrededor de peatones, motonetas que iban en sentido contrario y coches que iban marcha atrás por una calle muy transitada.

"No me siento rezagado", dijo en una entrevista Sherif Marakby, presidente de la unidad de vehículos autónomos de Ford. "Cuando entremos en servicio con los vehículos autónomos, sabremos lo que estamos haciendo y dónde está la rentabilidad".

Potencial de ganancias



Ford estima que el potencial de ganancias es inmenso, tal vez el doble de los márgenes del negocio de automóviles. Marakby calculó que el valor final del mercado de transporte robotizado y los despachos en vehículos sin conductor sería de US$ 332,000 millones anuales.

Negociación con VW



Pero entrar en el juego de los autos sin conductor no es barato, por eso Ford está negociando con Volkswagen AG sobre una inversión en Argo y la unidad de vehículos autónomos del fabricante de automóviles, según la gente familiarizada con las discusiones. Ford busca igualar los US$ 5,000 millones en inversión que la unidad de conducción autónoma de GM ha obtenido de los japoneses SoftBank y Honda Motor Co.

"La inversión necesaria en automóviles sin conductor es de miles de millones de dólares", dijo Marakby. "No creemos que una sola entidad vaya a ser capaz de lanzar una flota y servicios exitosos de autos sin conductor en todo el mundo. Es demasiado grande para que lo haga una sola compañía".

Ford ha estado en Miami desde febrero probando su versión del futuro autónomo, que implica que los coches funcionen las 24 horas del día para transportar pasajeros, así como para entregar ropa limpia, flores y comida.

Ford está probando conceptos de despacho en vehículos sin conductor con Domino’s Pizza Inc. y Postmates Inc., y esta semana dio un paso más en los despachos de comestibles en vehículos autónomos para Walmart Inc.

El fabricante de automóviles está aprovechando sus fortalezas en camionetas y furgonetas comerciales para tratar de reclamar el mercado de los despachos en vehículos autónomos, que según Marakby podría ser un negocio de US$ 130,000 millones para el 2026.