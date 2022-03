El director ejecutivo de Ford Motor Co., Jim Farley, ha reformado las operaciones internas de la empresa para acelerar el desarrollo de vehículos autónomos y fomentar nuevos negocios de tecnología.

Farley formó la unidad Ford Next a fines del año pasado y la dejó bajo la dirección de Franck Louis Victor, especialista en nuevos negocios contratado el pasado mes de junio procedente de Renault SA.

La unidad contiene la participación de Ford en la startup de automóviles autónomos Argo AI y desarrollará startups en servicios de movilidad y otros negocios. Un proyecto conjunto que el fabricante automotor materializó en enero con el especialista en seguridad ADT Inc. salió de Ford Next.

La operación es otra medida de Farley para separar al fabricante en partes más ágiles y hábiles que puedan hacer frente a startups y gigantes tecnológicos como Alphabet Inc. y su unidad de conducción autónoma, Waymo.

Farley anunció este mes que dividiría la fabricación de automóviles en la compañía en dos operaciones: Model e para modelos eléctricos y Ford Blue para vehículos tradicionales con motor de combustión interna. También creó Ford Pro, que se enfoca en el negocio altamente rentable de furgonetas y camiones comerciales.

La unidad de conducción autónoma del fabricante, Ford Autonomous Vehicles LLC, ahora forma parte de Ford Next. El ex director ejecutivo de AV Scott Griffith se desempeña como experto empresarial para Ford Next.

Al igual que las nuevas unidades creadas este mes, Ford Next comenzará a publicar sus resultados financieros en los informes de la compañía el próximo año, dijo.

El objetivo de Farley es crear una empresa que se parezca y actúe más como una startup y que pueda atraer el talento tecnológico que ha sido difícil de conseguir.

Farley ha dicho que el personal tradicional de motores de combustión interna no tiene todas las habilidades necesarias para la próxima era del transporte, y está buscando sangre nueva para darle a Ford una mejor oportunidad de sobrevivir en su segundo siglo de existencia.

La empresa había considerado una división en la que sus negocios eléctrico y tradicional habrían cotizado por separado, pero finalmente decidieron mantenerlos bajo una sola acción.

El rival General Motors Co. viene analizando si hacer pública su empresa de vehículos autónomos Cruise LLC.

La directora ejecutiva, Mary Barra, ha optado por mantenerla a nivel interno por el momento, lo que contribuyó a la salida del director ejecutivo de Cruise Dan Ammann en diciembre.