La firma de inversión con sede en Dallas solicitó la cancelación de su autorización con el regulador británico Financial Conduct Authority, lo que significa que planea dejar de operar allí dentro de seis meses.

El gestor de fondos con sede en Londres Jesse Ho se mudará a Dallas, y la empresa dio a otros la opción de permanecer en la firma, según una fuente con conocimiento del asunto.

La empresa mantendrá sus relaciones comerciales y de investigación en la región y seguirá invirtiendo en Europa, señaló la persona, que pidió no ser identificada porque los detalles son privados.

Carlson cerró anteriormente oficinas en Nueva York y Greenwich, Connecticut. Clint Carlson fundó la empresa en 1993 y llegó a gestionar unos US$ 9,000 millones.

Un portavoz de Carlson declinó hacer comentarios.

En un sector cada vez más dominado por los grandes fondos de cobertura multiestrategia, muchas empresas de inversión más pequeñas han atravesado por dificultades. Los inversionistas en fondos de cobertura retiraron más de US$ 100,000 millones en cada uno de los dos últimos años, según datos recopilados por eVestment.

Los activos de Carlson se redujeron a US$ 966 millones al 1 de febrero, frente a los US$ 5,000 millones a mediados de 2020 y de los US$ 9,000 millones en 2016, según documentos de inversionista a los que tuvo acceso Bloomberg.

El fondo insignia Double Black Diamond de la empresa ganó alrededor del 4% en 2023, según la fuente citada.