La caída de las acciones de tecnología de Estados Unidos este año podría impulsar una migración de muchos inversionistas ASG (ambiental, social y de gobernanza corporativa) hacia Europa en busca de mejores rendimientos, según un fondo de cobertura sostenible de alto rendimiento.

Si bien grandes empresas de tecnología, como el propietario de Facebook, Meta Platforms Inc., han sido parte durante mucho tiempo de fondos ASG, hay muchas empresas europeas que ofrecen atributos ASG más duraderos, dijo Donald Pepper, co director ejecutivo de Trium Capital LLP.

“Ha sido excelente para los que lograron salirse a mediados del año pasado; fue un tiempo excelente”, dijo Pepper sobre las acciones tecnológicas. Pero con una postura más dura de la Reserva Federal, “ese avance de repente es mucho más riesgoso. Creo que los inversionistas comenzarán a mirar de manera más amplia y notarán que deberían volver a considerar a empresas europeas que son muy interesantes”.

El fondo Trium ESG Emissions Impact, cuyas participaciones incluyen acciones de SSAB AB, Eramet SA y Centrica Plc, ha generado un retorno de 5.8% este año al evitar las grandes tecnológicas. Eso contrasta con una caída promedio del 0.8% para fondos de cobertura similares, y ubica a Trium por delante del 97% de sus pares tras un comienzo de año volátil para el mercado en general, según datos compilados por Bloomberg.

La situación complicada de las acciones de tecnología dominó los titulares en las primeras semanas de 2022. La caída del 9% del índice Nasdaq Composite hizo que enero fuera el peor mes desde la venta masiva de pánico de los primeros días de la pandemia. El mal comienzo de año para el sector tecnológico, sobre todo por la impresionante caída de Meta, ha sido un gran golpe para una serie de fondos ASG.

El gigante iShares ESG Aware MSCI USA ha caído un 6.5% este año. El fondo cotizado en bolsa de BlackRock Inc. está lleno de acciones de tecnológicas como Apple Inc., Microsoft Corp., Amazon.com Inc. y Meta.

Analistas de Deutsche Bank AG señalaron recientemente que la composición diferente de los fondos ASG en EE.UU. y en Europa deja a los fondos estadounidenses más expuestos a los cambios de política monetaria. Los fondos ASG de EE.UU. han tenido más dificultades que sus contrapartes europeas, debido principalmente a su gran dependencia del sector de la tecnología, escribieron los analistas el 27 de enero. Mientras tanto, los fondos ASG europeos se inclinan más por las acciones vinculadas a la transición energética.

“La naturaleza del mercado estadounidense significa que los fondos ASG se centran mucho en tecnología”, escribieron los analistas. “Los grandes fondos europeos están mucho menos expuestos a la tecnología y algunos fondos están comprando más valores de empresas de energía debido a sus planes de transición ambiental. Entonces, a medida que el mercado se desarrolla, el aspecto ASG tiene cada vez más matices y complicaciones”.

La semana pasada, altos ejecutivos de BlackRock escribieron una carta a los clientes informándoles de su postura alcista sobre las empresas de energía que tendrán un buen desempeño en la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables. El administrador de activos más grande del mundo, que el año pasado pronosticó una “gran reasignación” hacia ASG, describió esas inversiones como una “oportunidad subestimada”.