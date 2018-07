EMPRESAS Facebook gana US$ 10,093 millones en el primer semestre, un 45% más En estos tres últimos meses, el beneficio neto de Facebook se situó en US$ 5,106 millones, una cantidad superior a los US$ 3,894 millones del mismo periodo de 2017.

Una postura más dura podría reducir el número de usuarios de Facebook e Instagram. (Foto: Reuters) Una postura más dura podría reducir el número de usuarios de Facebook e Instagram. (Foto: Reuters)