Fabricante de Marlboro paga US$ 12,800 millones por 35% de firma de cigarrillos electrónicos Juul

El fabricante de Marlboro, Altria Group Inc, anunció el jueves que pagará US$ 12,800 millones por una participación de un 35% en Juul Labs Inc, en un acuerdo entre una tabacalera tradicional y una empresa de cigarrillos electrónicos.

El acuerdo valora a Juul, que tiene su sede en San Francisco, en US$ 38,000 millones, más del doble que los US$ 16,000 millones de una ronda de financiación privada realizada en julio, lo que destaca que Altria considera los cigarrillos electrónicos como su próxima fase de crecimiento ante una disminución de las ventas de cigarrillos en Estados Unidos.

"Estamos tomando medidas significativas para prepararnos para un futuro en el que los fumadores adultos eligen de manera abrumadora productos no combustibles en lugar de los cigarrillos", dijo el presidente ejecutivo de Altria, Howard Willard, en un comunicado.

Para Juul, que ha crecido rápidamente en los últimos tres años para convertirse en el líder del mercado de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos, la inversión de Altria le ofrecerá una mejor distribución en canales minoristas tradicionales.

Altria también aporta años de experiencia en cabildeo en Washington que podría beneficiar a Juul, en un momento en que la empresa se expone a una mayor supervisión federal por la popularidad de sus productos entre los adolescentes.

"Nuestro éxito depende, en última instancia, de nuestra capacidad para poner nuestro producto en manos de fumadores adultos y sacarlo de las manos de los jóvenes", dijo el presidente ejecutivo de Juul, Kevin Burns, en un comunicado.

"Este acuerdo de inversión y servicio nos ayuda a hacerlo", agregó.

Los dispositivos de Juul, que vaporizan un líquido con nicotina y se asemejan a una memoria flash USB, aumentaron su participación de mercado desde un 13.6% a principios del 2017 a más de un 75% este mes, según un análisis de Wells Fargo de datos minoristas de Nielsen.

En el anuncio del jueves, Altria dijo que Juul representaba aproximadamente un 30% del mercado de los cigarrillos electrónicos de Estados Unidos, si se toman en cuenta ventas en línea y productos en tiendas especializadas.