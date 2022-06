La inestabilidad que afronta el país repercute negativamente en muchos negocios. Sin embargo, el ecosistema de startups peruanas logra mantener su dinamismo frente a la adversidad por sus cualidades vinculadas a la tecnología y la rápida expansión regional, explica Luis Narro, Venture Partner del fondo de inversión Alaya Capital.

Norberto Hosaka, director de Emprende UP, coincide y asegura que no se frena el interés por levantar fondos de inversión en relación al año pasado “porque los modelos de negocio son cada vez más exportables”.

Y uno de los sectores que muestra un importante potencial es el de las foodtech. Luis Narro resalta que en dicho rubro hay muchas oportunidades porque “somos un país gastronómico y ya se han probado modelos que parten en Perú y funcionan muy bien en México, Colombia o Chile”.

“Vemos impulso de las foodtech, tienen buen capital que han agarrado el año pasado y es probable que esta vez pase lo mismo. Se debe mantener la vista ahí”, indica.

Cabe anotar que durante el año pasado el 59% de la inversión en startups estuvo destinada a edtech.

Inversión

Luis Narro sostuvo que, a mayo del 2022, el ecosistema ya levantó capital por casi US$ 13 millones. Y, según el reporte de la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (Pecap), al cierre del primer semestre del 2021 se logró levantar US$ 18 millones.

¿Se igualará esa cifra este año? Considera que sí, ya que “hay varias transacciones en camino que se concretarán entre junio y julio”, señal Narro tras agregar que las rondas se mantienen por encima de los US$ 500,000.

Dinámica

Dentro de la incubadora Emprende UP se arrancó el año con 20 empresas en rondas de negociaciones y ahora cinco se encuentran casi en etapa final, afirma Norberto Hosaka.

Luis Narro afirma que desde el fondo regional Alaya Capital se siguen identificando oportunidades para invertir porque “aún cuando una startup nace en Perú, ya son regionales desde etapa muy temprana”.

Sin embargo, dice que aquellos inversionistas “golondrinos” que estaban experimentando en el ecosistema de startups sí han contraído sus apuestas debido a la situación económica del Perú.

Startups extranjeras

Norberto Hosaka indica que la coyuntura del país podría ser una traba para que ingresen nuevas startups extranjeras al país, siempre y cuando ello represente una inversión grande.

No obstante, señala que las startups del exterior no dejan de ver a Perú como una oportunidad para crecer porque a veces en su país la competencia ya es muy grande y no pueden continuar con su expansión local.

Luis Narro anota que aveces las startups necesitan solo una o dos personas para empezar a operar en otro país.

Los datos

Apuesta. En el 2021 se invirtió US$ 124 millones en 27 startups peruanas, según Pecap.

Proyección. Emprende UP calcula que este año cerrará levantando más capital que en 2021.

Capital. Los inversores ángeles, según la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (Pecap), invierten alrededor de US$ 6 millones anuales.