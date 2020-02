En los últimos cinco años, a pesar de haberse dado variables externas como la guerra comercial, la bajada de tasas de interés, entre otras, se han dado ventas de empresas de parte de las familias locales que han dinamizado la gestión patrimonial en el país y en las plazas globales.

“Esta caja que se genera ha sido distribuida hacia el exterior”, manifestó a Gestión Espresso la directora de Banca Privada de BBVA Perú, Katia Frohlich.

La ejecutiva precisó que el porcentaje de estos recursos que se quedan en el Perú se van a diferentes inversiones como private markets, private equities, real estate, entre otros.

“Es una manejo mucho más sofisticado, donde pueden poner sus excedentes locales en otros mercados, que por un tema tributario recibe mayores beneficios”.

Detalló que las familias que venden sus empresas se dividen en dos grandes grupos de acuerdo con la decisión de seguir participando en la empresa vendida.

“El primer grupo no se termina de desvincular de la empresa, se queda como gerentes interinos o en un directorio como asesores de la empresa que vendieron, pero el otro capital lo invierten en crear nuevas empresas, en el que siguen poniendo en práctica su experiencia, su know how.

Agregó que el otro grupo de empresas es el que se desvincula totalmente de la empresa, y que pasan a ser familias pasivas en el mercado. “Estas familias distribuyen el porcentaje mayor en mercados de afuera, pero ya localmente están viendo inversiones directas en private markets, private equities peruanos, y también en real estate, hasta en su propia Fibra”.

“Conforme el país avance se van a dar este tipo de inversiones locales”, concluyó.