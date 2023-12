La Comisión Especial, que representa al Estado en Controversias Internacionales de Inversión, dio a conocer que el Perú logró una victoria en el procedimiento arbitral iniciado por Worth Capital Holdings 27 LLC.

Durante el proceso arbitral, la empresa estadounidense alegó supuestas violaciones por parte del Estado peruano a sus obligaciones bajo el APC Perú-Estados Unidos. Específicamente, ese demandante argumentó que entidades del Estado peruano y empresas de capital estatal adoptaron ciertas medidas —incluyendo la supuesta frustración por parte del Estado peruano en la obtención de la licencia para la explotación de hidrocarburos del Lote 126— que ocasionaron la destrucción de la alegada inversión indirecta de Worth Capital en Maple Gas Corporation del Perú S.R.L. (“Maple Gas”).

La comisión especial, que conforma el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci), notificó a la Secretaría General del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) sobre dicho resultado.

Cabe señalar que la empresa reclamó en el proceso arbitral una reparación por un monto que ascendía a US$ 136.3 millones.

LEA TAMBIÉN: Cuatro nuevos actos podrían ser considerados actos de mala fe en negociación colectiva

Defensa peruana

El Estado peruano, en respuesta a la demanda planteada por Worth Capital, presentó una defensa argumentando la falta de fundamento fáctico y jurídico de las reclamaciones presentadas por el inversionista a lo largo del arbitraje. Asimismo, la defensa sostuvo que las acciones de materia de reclamo no constituyen conductas atribuibles al Estado peruano bajo derecho internacional.

También se mencionó que la demanda no constituía una violación de las obligaciones legales del Perú bajo el APC Perú-Estados Unidos, y en cualquier caso, no causaron que la inversión de Worth Capital en Maple Gas perdiera valor.

En respuesta, Worth Capital no presentó escrito y en cambio abandonó sus reclamos. Ante esa situación, el Estado peruano inmediatamente solicitó al Tribunal Arbitral que pusiera término al arbitraje internacional y emitiera una resolución que deje constancia de la terminación del procedimiento.

También se pidió que se presente un escrito ordenando que Worth Capital sufrague todas las costas del arbitraje, con inclusión de la totalidad de honorarios y gastos legales del Estado peruano, más intereses compuestos calculados a la tasa libre de riesgo de los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

LEA TAMBIÉN: Expertos plantearán recomendaciones para mejorar mecanismo que ayuda a destrabar obras paralizadas

Tribunal Arbitral

Aunque se hizo el pedido, el Tribunal Arbitral decidió no dar por terminado el procedimiento arbitral con carácter de cosa juzgada. No obstante, sí condenó a Worth Capital al pago de la totalidad de las costas del arbitraje internacional, por un monto de US$ 2,562,627.

Esta decisión constituye una victoria para el Estado peruano, tras conseguir que se prevalezca la solicitud de terminación del arbitraje internacional y de condenatorias en costas en contra de Worth Capital.

El proceso fue llevado a cabo con abogados externos de la firma Arnold & Porter Kaye Scholer, que adoptarán las medidas para exigir el cumplimiento por parte de Worth Capital.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.