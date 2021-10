El director de operaciones de SoftBank Group Corp., Marcelo Claure, ha abogado por una escisión del fondo de inversión latinoamericano de la compañía, lo que lo pone en desacuerdo con el fundador, Masayoshi Son, que no está de acuerdo con la medida, según personas familiarizadas con las discusiones.

La empresa latinoamericana no tiene un perfil tan alto como el gigantesco Vision Fund de SoftBank, pero ha crecido a US$ 8,000 millones en activos desde su lanzamiento en marzo del 2019. El fondo inicial, bajo el liderazgo de Claure, ha generado una tasa interna de retorno del 85% en términos de dólares estadounidenses, después de respaldar a 48 empresas.

Claure ve una escisión como una forma de potenciar el negocio, crear valor para SoftBank y aumentar su propia compensación, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es privado.

“No ha habido ninguna discusión sobre la escisión del fondo latinoamericano de SoftBank”, dijo Son en un comunicado de la compañía. “En segundo lugar, Marcelo y yo tenemos una relación sólida y él es un miembro valioso del equipo de SoftBank”.

El boliviano-estadounidense de 50 años a menudo ha presionado para obtener más autoridad y dinero, dijeron las personas, aunque fue el segundo ejecutivo mejor pagado de SoftBank el año pasado y se convirtió en multimillonario cuando vendió su distribuidor de teléfonos celulares a SoftBank en el 2013.

Ha sugerido que se merece US$ 1,000 millones, en parte, porque lideró el cambio de rumbo de Sprint Corp., que SoftBank vendió a T-Mobile US Inc. el año pasado por alrededor de US$ 37,000 millones. SoftBank prestó capital a Claure para comprar una participación de US$ 500 millones como parte del trato de T-Mobile.

Es posible que Claure deje SoftBank por el desacuerdo con Son, dijeron las personas, aunque el director de operaciones ha planteado la idea de renunciar en el pasado sin hacerlo realmente. A pesar de sus diferencias de opinión sobre la escisión de la operación latinoamericana, los dos hombres han desarrollado una relación cercana desde que SoftBank compró una participación mayoritaria en Brightstar Corp. de Claure en el 2013.

“Marcelo puede ser voluble, pero no creo que llegue a eso”, dijo una persona sobre la posibilidad de que Claure deje la compañía.

Son ha elevado su perfil global desde que inició Vision Fund en el 2017, creando un vehículo de inversión sin precedentes de casi US$ 100,000 millones para respaldar nuevas empresas de tecnología. Pero el hombre de 64 años ha tenido problemas para persuadir a los inversionistas del valor de sus esfuerzos, en parte debido a fiascos con empresas como WeWork Cos. y Greensill Capital.

La organización de Vision Fund, que ahora incluye un segundo fondo de US$ 40,000 millones, ha tenido éxitos rotundos, como el pionero del comercio electrónico coreano Coupang Inc. y el servicio de entrega DoorDash Inc. Sin embargo, las propias acciones de SoftBank cotizan crónicamente muy por debajo del valor de sus activos y han caído más del 40% desde su pico en marzo. SoftBank estima el valor de sus activos en 15,450 yenes por acción (US$ 135), neto de deuda, en comparación con el precio de las acciones de SoftBank de 6,238 yenes al cierre del lunes.

Son y sus asesores han debatido durante años cómo cerrar esa brecha de valoración, considerando todo, desde salir a bolsa a deshacerse de los activos. Si bien las primeras discusiones sobre la escisión de Vision Fund fracasaron, Claure ve la separación del fondo latinoamericano como una estrategia viable, dijeron las personas. La empresa no tiene la historia problemática de Vision Fund y su historial ha sido bastante sólido.

SoftBank dijo el mes pasado que había invertido en 15 de los 25 unicornios latinoamericanos, o startups valoradas en más de US$ 1,000 millones, incluida la aplicación colombiana de entregas Rappi y el servicio brasileño de entrenamientos Gympass. Claure también ha tomado la iniciativa en inversiones criptográficas en SoftBank, respaldando el intercambio Mercado Bitcoin.

Son considera que la escisión tiene pocos beneficios para los accionistas de SoftBank y cree que complicaría innecesariamente la gestión y la gobernanza, dijeron las personas. Si el fondo de Claure para América Latina tuviera partes interesadas adicionales, SoftBank tendría que sortear conflictos de intereses en la negociación y distribución de las ganancias. El pequeño tamaño del fondo en relación con el Vision Fund hace que tales cargas adicionales sean indeseables, dijeron las personas.

Claure, quien fue ascendido a director de operaciones en el 2018, ha ayudado a Son a abordar desafíos operativos difíciles. Asumió el cargo de director ejecutivo de Sprint y luego ayudó a salvar WeWork tras su fallida oferta pública inicial. Sigue siendo presidente de WeWork, que se está preparando para salir a bolsa a finales de octubre bajo el liderazgo del director ejecutivo Sandeep Mathrani.

Pero a medida que Son reposicionó a SoftBank de dirigir empresas de tecnología a un modelo de participación de inversiones, la experiencia operativa de Claure se ha vuelto menos esencial. Además de vender Sprint y sacar a bolsa WeWork, SoftBank escindió su negocio de telecomunicaciones japonés y acordó vender el diseñador de chips Arm Ltd. para Nvidia Corp.

SoftBank ha pagado durante mucho tiempo a sus altos ejecutivos mucho más que a sus contrapartes en otras compañías japonesas, que son conocidas por su modesta compensación en comparación con sus pares globales. El personal de la compañía en Tokio se ha opuesto a los esfuerzos de los ejecutivos extranjeros para recibir mayores compensaciones. Claure no solo ganó 18 veces más de lo que ganó Son, sino que su salario fue aproximadamente el triple que los 635 millones de yenes que ganó Ken Miyauchi, jefe de operaciones de telecomunicaciones nacionales de SoftBank.

Son ha estructurado acuerdos en SoftBank para aumentar su propia remuneración más allá de esa compensación base. Cuando SoftBank estableció una unidad llamada SB Northstar para negociar acciones públicas y derivados, el fundador tomó una participación personal del 33% en la operación.

En agosto, SoftBank reveló que Son coinvertirá personalmente en Vision Fund 2 y poseerá el 17.25% del capital social, un movimiento controvertido debido al potencial de conflictos de interés. Tendrá un acuerdo similar con el fondo de América Latina de Claure.