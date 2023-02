Affirm Holdings Inc., un prestamista “compre ahora, pague después” y la plataforma en línea Upstart Holdings Inc. están despidiendo a uno de cada cinco de sus trabajadores, mientras que otras empresas han hecho recortes más profundos. Se suman así a un grupo de fintechs que redujeron drásticamente las nóminas a medida que los préstamos se encarecen.

“Después de varios años de financiación de riesgo altísima y más valoraciones de unicornio de las que se pueden contar con una mano, muchas fintechs se ven obligadas a madurar y optimizar más rápidamente de lo que planeaban, y los recortes de empleos son una forma rápida de hacerlo”, dijo Charlotte Principato, analista de servicios financieros de Morning Consult. “Esto tenía que suceder en algún momento”.

Las fintechs florecieron durante los primeros días de la pandemia, ambiciosas por crecer e impulsadas por las bajas tasas de interés y el hambre de deuda de los consumidores. Empresas que incluyen a LendingClub Corp. han visto disminuir las ganancias y las acciones se desploman desde entonces, en medio de una reducción de la demanda y aumentos de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal.

Desde principios de noviembre, Blend Labs Inc. anunció que eliminaría a un 28% de sus empleados, Plaid Inc. despidió a 260 trabajadores y Paypal Inc. anunció que recortaría 2,000 trabajadores. Por su parte, Stripe Inc. está recortando más de 1,000 puestos de trabajo, o el 14% de su plantilla, y Chime Inc. dijo que reducirá su plantilla en alrededor de 160, o el 12% de su personal.

El director ejecutivo de Affirm, Max Levchin, dijo el miércoles en una llamada de ganancias que la reducción de personal de su compañía de alrededor de 500 representaba alrededor de seis meses de contratación de ingenieros. Los despidos se anunciaron cuando el banco reportó una pérdida neta mayor a la esperada para su trimestre fiscal más reciente.

“Si no alcanzan sus objetivos, tienen que despedir a la gente, así son las cosas”, dijo Paul Sorbera, presidente de la firma de búsqueda de ejecutivos Alliance Consulting, en una entrevista.

Haciendo a un lado el pesimismo, Charlotte Principato de Morning Consult no prevé que la industria se desvanezca en el aire. Hay mucho margen de mejora en la industria de servicios financieros y los consumidores seguirán buscando ofertas digitales, dijo.

“El sector fintech seguirá siendo una gran apuesta para inversionistas, los bancos y las empresas de tecnología, pero las innovaciones de la industria comenzarán a provenir de empresas más tradicionales que se encuentran en posiciones financieras más sólidas”, dijo en un correo electrónico. “Los bancos inteligentes y las grandes instituciones financieras recogerán talento, productos, ideas o incluso nuevas empresas en dificultades y las traerán internamente para hacer suyas las innovaciones”.