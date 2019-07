¿Puede una empresa puede no registrar trabajadores en planillas?

No es usual que las empresas con ingresos y con la condición de activas ante la Sunat no registren trabajadores. Pero no es imposible, ya que ocurre en las empresas que son vehículos de inversión, en concesiones y similares, explicó el laboralista Mauro Ugaz, socio de EY.

"Se debe analizar con cierta profundidad, porque pueden existir empresas que generen ingresos pero que no tengan trabajadores, por ejemplo, las entidades propietarias de una renta o un bien como marcas, regalías, de un activo, solo generen ingresos y todo lo demás lo pueden tercerizar", explicó Ugaz.

Sin embargo, estos casos son la excepción, apuntó Ugaz como los Holding, Concesiones, entre otros.

Empresas en riesgo de informalidad

La ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, indicó respecto a la informalidad en el sector formal que con base a información de la Sunat, detectó a 1´851,540 empresas con RUC activo y con ingresos, de los cuales el 15.8% declaraban trabajadores.

Sin embargo, el 84.2% (1.5 millones de empresas) presentaban un riesgo de informalidad laboral ya que se trataba de empresas sin trabajadores. Agrupadas principalmente en Personas Naturales con Negocio (1.2 millones de empresas).

Al respecto, Ugaz indicó que existe una gran cantidad de empresas que son pequeñas o medianas que generan ventas, y que no tienen ninguna fuerza comercial y operativa, que debería ser analizado en una inspección.

Ugaz recordó que no es el primer caso, en este tipo de fiscalizaciones, "la Sunat a través de cartas inductivas hace un mapeo de las empressas que han generado ingreso pero no registran trabajadores. Parece ser que ese tipo de carta inductiva de la Sunat será replicada por la Sunafil".

En conclusión, para Ugaz es posible no tener trabajadores cuando la empresa genere ingresos pero no como consecuencia de una operación sino de una propieadad.

En cambio, dijo, si la empresa hace actividades para generar sus ingresos, ello requiere siempre de una fuerza laboral, por más mínima que sea, opinó Ugaz.