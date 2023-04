Amphastar Pharmaceuticals comprará Baqsimi a Eli Lilly and Co en una operación valorada en hasta US$ 1,080 millones, con el fin de reforzar su cartera de medicamentos contra la hipoglucemia, anunciaron ambas empresas estadounidenses el lunes.

Amphastar pagará US$ 500 millones al cierre de la operación y otros 125 millones en efectivo al cabo de un año.

Eli Lilly también podrá recibir pagos por hitos de hasta US$ 450 millones en función de las ventas de Baqsimi, el único fármaco de administración nasal para el tratamiento de la hipoglucemia grave en diabéticos.

LEA TAMBIÉN: Carrera para detectar Alzheimer se acelera con examen de sangre

La hipoglucemia grave se caracteriza por una alteración del funcionamiento mental o físico que, si no se trata, puede provocar pérdida de conciencia, convulsiones, coma e incluso la muerte.

Lanzado en 2019, Baqsimi vio ventas mundiales por valor de US$ 139.3 millones en 2022, dijeron las compañías.

Lilly había adquirido Baqsimi de Locemia Solutions en 2015. El fármaco tiene como compuesto activo el glucagón, una forma de hormona producida en el páncreas que estimula la producción de glucosa.

Amphastar tiene previsto dedicar una inversión comercial específica a Baqsimi.

La empresa había recibido la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para la primera versión genérica de la inyección de glucagón en 2020.

Otros medicamentos que se utilizan para tratar los niveles bajos de azúcar en sangre en pacientes diabéticos son Zegalogue y GlucaGen, de Novo Nordisk, y Gvoke HypoPen, de Xeris Pharmaceuticals.

Fuente: Reuters

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de descuento en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.