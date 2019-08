El nuevo rol de los CEO en el Perú fue materia de análisis en una mesa redonda organizada por Gestión y el PAD-Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, en la que participaron Renzo Ricci, gerente general de Prima AFP; Ivo Gagliuffi, presidente del Consejo Directivo del Indecopi; Micaela Rizo Patrón, gerente general de Perú 2021, y Jessica Benza, general manager de WeWork Perú. Moderaron el debate José Ricardo Stok, del PAD, y Julio Lira, director periodístico de Gestión.

Renzo Ricci

Prima AFP

El CEO tiene que estar atento a la competencia disruptiva y todas las industrias deben evolucionar hacia modelos organizativos más colaborativos respecto a la toma de decisión en mesas ágiles o ‘squads’. Eso implica que el CEO se desprenda de parte del poder para delegarlo en distintas instancias de la organización. Todos los sectores están evolucionando hacia ese frente, algunos más rápidos que otros, como el financiero. El otro frente es la lamentable coyuntura de corrupción en el país, que obliga a las firmas a tener una agenda anticorrupción con nuevos roles que tal vez antes no se asumían con la firmeza de hoy.

La tecnología es otro aspecto que el CEO debe conocer hoy más que nunca como un habilitador. También están los aspectos culturales, el CEO ahora debe lograr que la cultura empresarial evolucione a un enfoque más colaborativo, y en el caso de las AFP, ver más allá de su negocio y evaluar el impacto que tienen en la sociedad. Todas las AFP, como agentes de cambio, tienen un compromiso con la sociedad, el medio ambiente y el gobierno corporativo porque influimos en las empresas donde invertimos. Si el CEO no se compromete con estos conceptos, es difícil que la organización lo haga.

Ivo Gagliuffi

Indecopi

En el Estado los CEO se llaman secretarios o gerentes generales. En la práctica el presidente de Consejo Directivo ha dejado de ser una figura política de la institución para ser una operativa, una especie de presidente ejecutivo y tándem de CEO.

Antes el Indecopi se dividía en dos áreas: resolutiva y administrativa; esta última se dedicaba a dar soporte a la primera, que es la fábrica de resoluciones. Sin embargo, el área administrativa se ha propuesto ejes como ‘Indecopi digital’, con productos como la gaceta electrónica y el primer expediente electrónico, previsto para la primera mitad de 2020.

El segundo eje clave es el laboral, impulsando iniciativas como el teletrabajo. Hemos calculado que los primeros 20 teletrabajadores han generado 20% más de rendimiento que el promedio. El Estado nunca había hecho esto a pesar que la ley tiene seis años. La idea es escalar a 80, y luego a 150.

La comunicación también representa un cambio para los CEO. Las entidades públicas no pueden esperar pasivamente a que ocurra algo para salir a explicar; nuestra nueva visión conlleva a adelantarnos e informar sobre los temas que más preocupan a la gente.

Un presidente de una institución no tiene que ser un cacique. Lo que buscamos es empoderar a los gerentes de ambas áreas para que sean líderes en sus equipos con capacidad de decisión.

Micaela Rizo Patrón

Perú 2021

En cuanto a sostenibilidad y responsabilidad con el entorno, en los últimos cinco años hay varios hitos que inciden en el rol del CEO. Gracias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ahora existe un gran llamado a la acción de los empresarios, con exigencias y metas que pueden ser una hoja de ruta al 2030. Este nuevo rol se puede resumir en las tres “r” para el empresario: reputación, con redes sociales que sirven de imagen; rendimiento, para generar ahorro y mayor rentabilidad; y ampliar la visión de riesgo, para hacer encajar el negocio en realidades como el cambio climático. Los CEO están empezando a tener una visión sistémica que se conecta con habilidades blandas. Todo esto varía por sector, hay algunos que lo tienen en la vena desde hace varios años, sobre todo los vinculados a recursos naturales.

Existen requisitos para minimizar el impacto y aprovechar los recursos de forma más sostenible, pero el lado social ha sido dejado atrás. La conexión con los grupos de interés (comunidades) es una licencia para operar. En los últimos cinco años hay más relevancia en que tu negocio sea culturalmente pertinente y conecte con la zona. Las empresas deben pasar de un enfoque paternalista a generar capacidades y un desarrollo que no dependa de ellas.

Jessica Benza

WeWork Perú

Las empresas han evolucionado de enfocarse en resultados financieros a un triple bottom line: financiero, social y ambiental. Hoy en día todo es horizontal; en WeWork cada área funcional toma decisiones de forma individual y todos pueden ubicarme 24/7 vía WhatsApp. Más del 90% de la gente que trabaja en la empresa es millennial, cuyas aspiraciones enriquecemos con proyectos paralelos y rotaciones. Como estamos creciendo, las posiciones se están multiplicando, pero obviamente habrá un límite en algún momento. Somos ahora 140 empleados, vamos a acabar el año con 200 y pico y seré la única no millennial del grupo.

“La horizontalidad es clave. Hay que delegar bastante y confiar mucho en el equipo”.

Jessica Benza

“El CEO debe lograr que la cultura de la empresa evolucione hacia un aspecto más colaborativo”.

Renzo Ricci

Hay que estar abiertos a nuevas maneras de gestionar

La transformación en una empresa supone retos y aprendizaje para el CEO. Es cambiar de mindset y no necesariamente implica una transformación digital, sino reformar el negocio poniendo el cliente al centro y estar abierto a nuevas maneras de gestionar y delegar. Hoy la toma de decisiones es casi al momento porque los entornos son cada vez más impredecibles. El reto está en adaptarse a esas situaciones como parte de sus responsabilidades.

Para un CEO es crucial definir el propósito de la empresa en un proceso colaborativo que involucre distintos niveles de la organización, fijando objetivos y resultados claves (OKR), que una vez alcanzados se puedan convertir en las metas de una siguiente etapa. Desde un mismo propósito se genera el alineamiento y a través de esta metodología se logra enfocar a la organización hacia donde se la quiera conducir.

Ser flexible para adaptarse rápidamente a los cambios significa aceptar las opiniones de tu propio equipo e integrarlas a la toma de decisión. Dentro de sus habilidades, también diría que el CEO debe ser muy empático para ganarse la confianza del equipo y propiciar una política horizontal de puertas abiertas.

Sobre la política de sucesión, Credicorp hace todos los años una evaluación de talento que califica fortalezas y plantea los siguientes pasos de una persona, incluyendo su potencial reemplazo. Es una forma útil de planificar y no tener sorpresas.

Renzo Ricci (Foto: Diana Chávez) NUCLEO-FOTOGRAFIA > DIANA CHAVEZ | GRUPO EL COMERCIO

Queremos retener talento humano motivado

Un CEO tiene que inspirar al equipo trazando retos, metas y el rumbo de la organización. Siempre debe pintar la cancha para que la gente sepa cómo y dónde jugará. Hay dos tipos de feedback para saber si los colaboradores están contagiados de la misión: el informal, escuchar lo que dicen alrededor, pero sin fiarse mucho; y el profesional, hacer una medición con una consultora. Esta última indica que siempre hay un 10% de la gente que no muestra interés y un 5% que no está de acuerdo con la misión. En cuanto al impacto del VUCA, tenemos cuatro frentes como prioridad: recursos humanos, digitalización, anticorrupción y comunicación. Queremos retener talento motivado. Si el equipo no está contento en la interna eso se refleja hacia afuera.

Ivo Gagliuffi (Foto: Diana Chávez) NUCLEO-FOTOGRAFIA > DIANA CHAVEZ | GRUPO EL COMERCIO

Si la sociedad está mejor, mi negocio lo estará

La clave está en adoptar un liderazgo transformacional, que implica nuevos retos para cada líder, como ver las interrelaciones entre distintos grupos de interés y coyunturas que pueden afectar la institución. Existe la visión a largo plazo de avanzar con un propósito basado en innovación y colaboración. Para que el negocio sea sostenible, tengo que incorporar una visión más sistémica de estos retos complejos, con una responsabilidad inherente que se conecte con la sociedad por convicción y no conveniencia. Aquí entra a tallar la economía circular para tener un mundo cero residuos. Dentro del tema psicológico de estar pendiente del equipo y potenciarlo, destaca la inteligencia emocional, empatía, flexibilidad, resiliencia y el hecho de liderar con el ejemplo.

Micaela Rizo Patrón (Foto: Diana Chávez) NUCLEO-FOTOGRAFIA > DIANA CHAVEZ | GRUPO EL COMERCIO

El CEO representa las virtudes y soft skills de la cultura

El CEO debe estar enfocado en la propuesta de valor de la empresa. La actual crisis política ha afectado los indicadores económicos; sin embargo, las empresas que mejor se han adaptado al coworking son las que han cambiado la cultura; hay casos de una aerolínea o firmas de licores que han visto un cambio de chip en su gente y cómo los gerentes pueden colaborar de forma fácil e eficiente. El CEO tiene que representar todas las virtudes y soft skills que constituyen la cultura de una organización, y debe ser capaz de comunicarse y trabajar con cualquier colaborador. Hay casos en que se llega a los objetivos financieros, pero la cultura va a explotar en cualquier momento y eso no sirve en nuestra empresa.

Jessica Benza (Foto: Diana Chávez) NUCLEO-FOTOGRAFIA > DIANA CHAVEZ | GRUPO EL COMERCIO