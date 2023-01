Cinco de los mayores fabricantes de chips de Estados Unidos estaban cerca de perder casi US$ 15,000 millones en valor de mercado el viernes, después de que Intel Corp dejó perplejo a Wall Street con unas pésimas previsiones de ganancias, avivando los temores en torno a un desplome del mercado de computadores personales.

La compañía predijo una sorpresiva pérdida para el primer trimestre y su previsión de ingresos fue de US$ 3,000 millones, lo que estuvo por debajo de las estimaciones, ya que también enfrenta una desaceleración del crecimiento en el negocio de centros de datos.

Las acciones de Intel caían un 8.2% antes de la apertura de la sesión, y sus rivales Advanced Micro Devices, Nvidia , Applied Materials y Qualcomm perdieron entre un 0.4% y un 2.4%. El proveedor de Intel, KLA Corp, caía un 6% tras sus propias pésimas previsiones.

“No hay palabras para describir o explicar el desplome histórico de Intel”, declaró Hans Mosesmann, de Rosenblatt Securities, uno de los 21 analistas que recortaron sus precios objetivo.

Las malas perspectivas subrayaron los retos a los que se enfrenta el presidente ejecutivo Pat Gelsinger en su intento de restablecer el dominio de Intel en el sector mediante la expansión de la fabricación por contrato y la construcción de nuevas fábricas en Estados Unidos y Europa.

La empresa no ha dejado de perder cuota de mercado frente a rivales como AMD, que ha recurrido a fabricantes de chips por contrato como la taiwanesa TSMC para producir chips que superan su tecnología.

Según Matt Wegner, analista de YipitData, “los chips Genoa y Bergamo (para centros de datos) de AMD tienen una gran ventaja en cuanto a precio-rendimiento en comparación con los procesadores Sapphire Rapids de Intel, lo que debería impulsar nuevas ganancias de cuota de AMD”.

“Ahora está claro por qué Intel necesita recortar tantos costos, ya que los planes originales de la compañía resultan ser fantasiosos”, dijo la correduría Bernstein. “La magnitud del deterioro es asombrosa, y trae preocupación potencial a la posición de efectivo de la compañía con el tiempo”.

Intel, que planea recortar US$ 3,000 millones en costos este año, generó US$ 7,700 millones en efectivo de operaciones en el cuarto trimestre y pagó dividendos por valor de US$ 1,500 millones.

Con un gasto de capital estimado en unos US$ 20,000 millones en 2023, los analistas afirman que la empresa debería plantearse recortar su dividendo.

