La integración de tecnología digital en todas las áreas es uno de los temas fundamentales a ser considerados por los directorios de las compañías en el país (peruanas, o con operación local), principalmente en la actual coyuntura de pandemia; sin embargo aún hay un largo camino por recorrer.

Y es que según estudio del PAD Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, y Real Time Mangement (RTM), solo el 41% de las referidas empresas aborda la transformación digital de manera apropiada en sus directorios; mientras que el 59% lo hace de manera insuficiente, o no toca el tema.

“Esto traería como consecuencia que las empresas no estén preparadas para enfrentar la actual coyuntura y el futuro, ya que se quedarían atrás de su competencia, asimismo no podrían aprovechar las oportunidades, y por ende no lograrían crecer”, señaló el CEO de RTM , Hugo Alegre Brousset.

Asimismo, otros temas que han cobrado relevancia en la actual coyuntura, son la sostenibilidad social, y la sostenibilidad ambiental, pero estos temas son abordados de manera conveniente solo en el 32% de los directorios de las empresas respectivamente; versus el 68% que los toca de manera insuficiente o no lo hace en cada caso.

“Al no manejar bien estos temas, tendrán problemas de captar la inversión de otras compañías que solo invierten en empresas que trabajan en la sostenibilidad social y ambiental. Pero también tendrán problemas con los consumidores que cada vez más optan por productos sostenibles. Incluso se generarán inconvenientes al captar al talento joven que valora trabajar en una empresa que vele por la sostenibilidad”, dijo.

Además, señaló que si bien hay mejoras en el manejo de las empresas en sus estrategias de corto plazo, les falta mejorar las de medio y largo plazo; así como los temas relacionados el desarrollo humano, que siguen siendo poco vistos.

“Ahora que son tiempos más complejos, se les exige y se espera más de los directorios”, agregó.

Desempeño

¿Cómo califican los altos ejecutivos el desempeño de los directorios de sus empresas? Según el estudio, solo un 32% considera que tienen un buen desempeño, un 41% señala que es regular, y un 27% que tienen desempeño deficiente.

“Lo que caracteriza a un buen directorio es su mejor configuración, establecimiento de la agenda, la información con la que cuentan, la dinámica de sus sesiones; así como el mejor seguimiento de acuerdos, y la mayor dedicación y evaluación de ellos mismos”, señaló Hugo Alegre.

Resaltó que aún subsisten muchas oportunidades de mejora en los directorios de las empresas en el país, pero para materializarlas deben comenzar por evaluarse.

“Hay muy poca evaluación formal a pesar que es lo que más puede ayudar a mejorar a los directorios. La evaluación formal es el rasgo que más diferencia a los directorios de desempeño superior de los demás. Sin embargo, aún en los de mejor desempeño el nivel de evaluación formal es bajo”, acotó.

CLAVES

Insuficiente. El 63% de altos ejecutivos considera que falta manejar temas más estratégicos en los directorios de las empresas.

Percepción. Si bien al 54% de los altos ejecutivos de las empresas en el país le fue bien en el 2021, el 64% de ellos considera que la situación política-económica los afectó negativamente

Estudio. Se realizó a altos ejecutivos de empresas del país o con operación local. Se realizaron alrededor de 270 encuestas.