El 2020, un año marcado por la pandemia, dejó para el sector de oficinas prime el total de 67,000 metros cuadrados de devoluciones. Y este año la cifra será mayor en 64%, ya que se estima que al cierre del 2021 se habrá devuelto unos 110,000 metros cuadrados, según el último reporte de oficinas de Colliers International.

Sandro Vidal, gerente de Investigación de la consultora, explicó a Gestión que el pico más grande de devoluciones se dio en el primer trimestre del año con casi 39,000 metros cuadrados, y al cierre del tercer trimestre estos ya llegan a 90,000. “Podemos terminar en 110,000 metros cuadrados si calculamos que el último trimestre se devolverán unos 20,000 metros cuadrados”, sostuvo Vidal.

La razón de ello no es principalmente migrar hacia oficinas de menor precio, teniendo en cuenta que los precios de renta se mantienen estables en un nivel medio, y continuarán así el 2022 (entre US$ 15 y US$ 16 el metro cuadrado), sino porque las empresas han decidido implantar el home office, o irse al coworking, dijo.

“Si hablamos de tarifas más bajas son oficinas de otra categoría, pero quienes optan ahora por el teletrabajo en algún momento tendrán, al menos una parte de ellos, que volver a las oficinas y tendrán que contratar algunos espacios”, señaló Vidal, tras anotar que el actual escenario ya se preveía y por ello se terminará con una absorción negativa, ante una colocación menor frente a la desocupación.

Este indicador es el que presiona para que la vacancia siga en aumento, y que al cierre del tercer trimestre se ubique en 21.3%, un avance de 1.3 puntos porcentuales en relación al segundo trimestre de este año.

Contrataciones

Del otro lado están las nuevas contrataciones, las cuales, si bien no descenderán, en relación al 2020 tampoco crecerán, se mantendrán flat.

“El año pasado sumamos cerca de 60,000 metros cuadrados en contrataciones, en un año normal debe estar en 150,000 metros cuadrados, pero en el tercer trimestre hemos alcanzado 45,000 metros cuadrados, que nos hace inferir que será igual que el 2020, pero al menos no se derrumbó”, explicó Vidal.

Por ahora no se espera que el mercado reciba nuevos proyectos, es decir nueva oferta. “El 2020 en una etapa de pandemia ingresaron 20,500 metros cuadrados nuevos, este año deberían ingresar 53,000 metros cuadrados, pero solo lo han hecho 5,000 metros cuadrados en el primer trimestre, y se esperan 48,000 metros cuadrados en tres edificios en el cuarto trimestre”, agregó Vidal.

Ello tendrá nuevamente un efecto sobre la vacancia, ya que ingresarán sin ocupación o con una mínima, dijo.

“Para el 2022 el estimado de ingreso es de casi 30,000 metros cuadrados, lo que nos da un nivel de nueva producción baja, ya que en 2017 ingresaron 181,000 metros cuadrados. Pero esto tiene una lectura positiva, pues ya había sobreoferta. Hoy hay que ver hacia adelante, evaluar mucho y creemos que si se siembran nuevos proyectos, en 2023 o 2024 se puede empezar a volver a construir”, dijo.

