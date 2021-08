Empresas







Ecopetrol compra el 51.4% de la eléctrica ISA por US$ 3,610 millones Según Ecopetrol, el precio acordado por acción es de 25,000 pesos (unos US$ 6,34 de este miércoles), con lo cual la operación total asciende a 14.23 billones de pesos (unos US$ 3,610 millones).