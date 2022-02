¿Cuántas veces ha escuchado decir que la “perseverancia todo lo alcanza”? Y es que para nadie es un secreto que la tenacidad y el empeño son la mejor garantía para lograr el éxito en cualquier empresa, más aun cuando quien está detrás de esa idea de negocio es un “adulto mayor” y encaja perfectamente con la llamada economía plateada o ‘silver economy’.

Definida, precisamente, como un nuevo concepto que hace referencia a las actividades económicas desarrolladas por y para personas mayores de 50 años, son los adultos mayores quienes han empezado a impulsar -a decir del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- uno de los mercados más rentables y dinámicos de los últimos años en todo el mundo.

Y el Perú, en donde los adultos mayores de 50 años pasarán a representar -desde este año- el 21% del total de la población, no ha sido la excepción, por lo que ya son varios los emprendedores mayores de 50 años que tras identificar una oportunidad de negocio, no han dudado en sumarse a la ola de la economía plateada, con el apoyo de Emprende UP, el programa que los ha ayudado a sacar adelante sus proyectos.

Ezenz, el mejor perfume de Rafael Abugattas

Convertido en un claro ejemplo de adulto mayor emprendedor exitoso, Rafael Abugattas está detrás de Ezenz, la plataforma de búsqueda y asesoría que, echando mano de la tecnología, ayuda a diseñar y adquirir un perfume de extraordinaria calidad pero a un precio justo.

“La oportunidad que identificamos en Ezenz, es que racionalizando de manera creativa, inteligente y segura los componentes, procesos y eliminando a los intermediarios, llegamos a un producto que en calidad es equivalente al de uno de marca comercial reconocida pero a una fracción del precio de venta regular”, explica.

Caracterizado por la creación de perfumes que van de acuerdo a la personalidad y gusto del cliente, estilo de vida o momento de uso, con más de una década en el mercado, Ezenz ha logrado vender, en el mundo retail, más de 300,000 perfumes. Pero, desde hace un año, por efecto de la pandemia, han migrado su modelo de negocio -”con ayuda de Emprende UP”- al canal digital en un 100%.

Ezenz apunta a la calidad pero a bajo precio (Imagen: Pixabay)

Credigob, el gran salto de María Mori

Concebida con el objetivo de facilitar recursos financieros de manera ágil y segura para las personas y empresas que tienen dificultades para acceder a fuentes de financiación, Credibog es -según explica su fundadora María Luisa Mori- un emprendimiento de préstamos alternativos que ofrece soluciones financieras innovadoras y sostenibles a sus clientes, en su mayoría a proveedores del Estado.

“Credibog es una fintech que después de identificar en los proveedores del Estado una gran necesidad de acceder a financiamiento para capital de trabajo, brinda un servicio de financiamiento de corto plazo de órdenes de compra o servicio, y debido a que estamos comprometidos con el crecimiento de nuestros clientes, los acompañamos con información y asesoría para que puedan crecer sostenidamente haciendo negocios con el Estado”, señala.

Y para crecer a la par con sus clientes, Credibog trabaja de la mano de Emprende UP para ser reconocida como líder en servicios de préstamo, crédito e inclusión financiera a proveedores del Estado, en especial, “por el impacto positivo económico y social en las comunidades menos favorecidas con servicios financieros”.

Las fintech también han sido vista como una oportunidad de negocio por los adultos mayores (Imagen: Pixabay)

Natuterapia, el alivio de Mónica Ramírez

Después que su mamá de 83 años fuera diagnosticada -tras llegar a Lima desde Caracas- con artrosis, Mónica Ramírez no dudó en investigar sobre las distintas alternativas naturales para tratar este tipo de dolores.

“Descubrimos las bondades de la termoterapia y aromaterapia en el alivio del dolor muscular articular y así nació Natuterapia”, señala la CEO y fundadora de este nuevo concepto de almohadillas terapéuticas elaboradas sobre la base de semillas y hierbas medicinales que sirven para tratar dolores musculares, menstruales y de estrés.

Pero, pensando en beneficiar a más personas gracias a la experiencia sensorial sanadora que ofrecen con sus almohadillas, actualmente y con el apoyo de Emprende UP, Natuterapia trabaja para llegar a todas las regiones de Perú, para incursionar en el mercado retail y, a mediano plazo, traspasar las fronteras, aunque también están afinando los detalles para introducir nuevos productos complementarios alineados con el concepto natural y la aromaterapia.

La aromaterapia ha sido aprovechada para sacar adelante Natuterapia (Imagen: Pixabay)

Sueños de Lavanda, las pijamas de Lucía Rivera

Tras identificar que la categoría de pijamas en el Perú, evidenciaba un nivel básico en diseño y calidad, hace cinco años Lucía Rivera optó por echar mano de los “diseños no pijameros” para iniciar su propio emprendimiento.

Y, apoyándose en la creación de diseños diferentes, la cofundadora y responsable comercial de la marca decidió replicar la experiencia de otros países, en donde las pijamas cobraban un poco más de importancia y empezaban a convertirse en una prenda de uso dentro de casa. “No solo queremos que las personas duerman cómodas, con una pijama de calidad, también queremos que se vean bien vestidas dentro de casa, y por eso trasladamos la moda a la categoría”, añade.

Si bien, en un inicio, el foco estuvo en el mercado peruano, después de unos primeros intentos de exportación a Panamá, Sueños de Lavanda apunta su futuro hacia Estados Unidos. “Estamos en un proyecto de implementación para vender por Amazon, pero también optaremos por otros canales alternativos como representantes de ventas, boutiques o algunas empresas que quieran vender nuestra marca en ese país”, afirma segura de que su gran objetivo es la exportación.

Con sus pijamas, Sueños de lavanda sueña con cruzar nuestras fronteras (Imagen: Pixabay)

Ecosistema emprendedor

Convencidos del potencial que representa la economía plateada, Emprende UP trabaja para crear un adecuado ecosistema de economía plateada en el Perú y a partir del éxito de emprendimientos como Ezenz, Credibog, Natuterapia y Sueños de Lavanda, pretenden empoderar a este público senior convencidos de que “la economía plateada es la economía del futuro”.

“Buscamos aportar y brindarles la oportunidad a los adultos mayores a 50 años con sus emprendimientos y demostrar que, con perseverancia y dedicación, los emprendedores seniors son un motor dentro del ecosistema emprendedor”, afirma Javier Salinas, director del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico (Emprende UP).