Arnt , quien dejó el puesto de director financiero del gigante del comercio electrónico MercadoLibre Inc. la semana pasada después de casi 25 años en una de las empresas cotizadas más valiosas de la región, trabajará de la mano con el director ejecutivo, Sebastian Kanovich , dijo la compañía en un comunicado.

En una entrevista posterior a la presentación de resultados, Arnt afirmó que se centrará en ampliar la plataforma de pagos de dLocal para seguir el ritmo de sus clientes empresariales en los mercados emergentes, y desmintió la idea de que la empresa necesite una renovación importante.

“He visto escala y he construido escala como pocos en la región y eso es principalmente lo que espero aportar a dLocal”, dijo. “No es necesario dar un giro a la empresa. En todo caso, yo diría que hay que afinar”.

Las acciones de dLocal, que cotizan en Estados Unidos, subieron hasta un 34% en las últimas operaciones, lo que se sumó a los avances después de que Bloomberg News reportara ayer que la compañía estaba explorando una venta.

LEA TAMBIÉN: Proveedor de pagos latinoamericano dLocal exploraría una venta

La compañía, que brinda servicios de pago para empresas en docenas de mercados emergentes, ha buscado reforzar su equipo gerencial en los últimos meses en medio de una caída en el precio de sus acciones. En junio, la empresa nombró al cofundador Sergio Fogel como copresidente y director de estrategia.

DLocal también reportó ganancias en el segundo trimestre de US$ 0.15 por acción el martes, por encima de las estimaciones de los analistas de US$ 0.13 por acción. La compañía también registró una utilidad de US$ 44.7 millones, por encima de la estimación promedio de US$ 40.1 millones.

La compañía valió brevemente más de US$ 20,000 millones menos de tres meses después de que cotizara en Nasdaq en junio de 2021. Sin embargo, su capitalización de mercado se había reducido a menos de US$ 3,000 millones en noviembre de 2022 en medio de una venta masiva de acciones tecnológicas y acusaciones de fraude por el vendedor en corto Muddy Waters.

Este año, también enfrentó una investigación de sus operaciones por parte del Gobierno argentino. DLocal dijo en junio que invertiría US$100 millones en Argentina luego de un “compromiso constructivo” con las autoridades del Gobierno federal.