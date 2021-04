Ya en el año 2019 (Gestión 07.10.2019) Distribrands Perú, empresa que tiene la representación de Plastoria, compañía internacional que elabora productos para marcas como Hugo Boss, Cerutti y Nina Ricci, decidió traer la primera de ellas al Perú, con líneas de escritura, y ante la demanda, hoy se amplía a nuevas categorías.

El objetivo, dice Susana del Castillo, socia y gerente de operaciones de Distribrands Perú, es captar al público conocedor de la marca y también a los más jóvenes con productos electrónicos.

Así, mientras que hoy entre el 60% y 70% de su venta proviene de lapiceros de la marca, se dará dinamismo al segmento de papel y portafolio, categoría que crecerá mucho, sumado al aporte de la línea de audio con el ingreso de audífonos Hugo Boss al mercado local. “Vemos que habrá una importante demanda por parte de nuestros clientes porque el consumidor está buscando experiencia y creo que debemos verlo como una marca de lujo accesible, que permitirá ampliar el segmento”, dijo.

En estos momentos incorporan plumas, carpetas, portafolios y usb, y en el segundo semestre se pondrá más foco en cuadernos y audio, anotó.

En cuanto a gasto, la ejecutiva indicó que el ticket promedio varía entre US$ 75 y US$ 150, y ven que el segmento C cuando tiene interés de gastar lo hace mucho más que el AB.

Lanzamientos

La empresa además será más dinámica en lanzamientos, ya que si antes se hacían por temporadas, ahora el dinamismo los lleva a realizarlos de manera más frecuentes pero más pequeños, apelando a que son artículos de moda. Y aunque su foco está en lo digital, principalmente, el siguiente paso es ingresar a malls virtuales y luego llegar a tiendas físicas, que podría darse entre fines de este año o inicios del próximo.

Asimismo, dentro del portafolio de escritura evalúan integrar a Festina, marca española conocida en relojería. Y no descartan, para captar más al segmento femenino, traer marcas como Nina Ricci, que se daría tras el reforzamiento de Hugo Boss.

En Corto

Demanda. Susana del Castillo refiere que hay fechas importantes como Navidad o Día del Padre, pero con el home office y el impacto de las redes sociales, genera que la venta sea pareja en el año. Anota que la demanda se mantiene, tanto asistiendo a oficinas como trabajando en casa.