Discovery Inc. canceló proyectos destacados que contaban con la participación de celebridades como parte de un cambio de estrategia para alejarse de los programas más caros, según personas familiarizadas con el tema.

Discovery+ canceló un documental sobre el comediante Louis C.K. producido por el New York Times, y decidió no seguir adelante con proyectos con Kevin Costner y Lupita Nyong’o, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las decisiones no se han hecho públicas. Los programas se encuentran en distintas etapas de desarrollo y podrían seguir adelante si se venden a nuevos compradores.

Los recortes ascienden a entre US$ 25 millones y US$ 35 millones en costos para los programas en los que se han firmado acuerdos, según una de las fuentes.

El cambio de estrategia se centra en programas de Discovery+, el servicio en línea presentado en enero. Algunos de los socios de la empresa han cuestionado si el cambio está relacionado con la adquisición pendiente de WarnerMedia, de AT&T Inc., el gigante del entretenimiento propietario de HBO Max, uno de los mayores servicios de streaming del mundo.

Discovery ha dicho a sus socios que las cancelaciones son parte de un cambio en la estrategia de programación, según las personas. La compañía había ampliado los tipos de programas que realiza y aumentado los presupuestos para atraer a más clientes a su servicio de streaming. Más conocido por sus programas de comida y mejoras para el hogar, así como por series sin guión como “Deadliest Catch”, Discovery adquirió más series documentales de alto nivel para streaming.

El director ejecutivo, David Zaslav, aún no ha definido sus planes para Discovery+, como por ejemplo si seguirá siendo un servicio independiente o se integrará en HBO Max. Discovery+ cuesta US$ 7 al mes para una versión sin publicidad, mientras que HBO Max cuesta US$ 8 más.

En una conferencia de inversionistas celebrada el mes pasado, Zaslav dijo que la compañía ultimó su estrategia para después del cierre de la operación, pero no reveló los detalles. “Estamos tratando de reflexionar sobre la forma en que vamos a salir al mercado con Discovery+”, dijo.

En un comunicado, un portavoz de la compañía dijo que Discovery+ ha creado más de 200 proyectos originales en su primer año y está “ajustando nuestros planes de desarrollo a medida que aprendemos del consumidor”. Discovery+ todavía tiene programas en proceso con algunas celebridades, incluido uno con Jason Momoa.

“Si bien es normal que los proyectos cambien de rumbo a medida que se investiga y se obtienen datos, seguiremos proporcionando la mejor oferta de streaming de entretenimiento de la vida real a nuestros fans”, dijo el portavoz.