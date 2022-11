”Hay personas que tienen ciertos tipos de licencias locales, banca tradicional, proveedores de servicios de pago, incluso bancos. Estamos analizando esas cosas”, dijo Zhao en una entrevista en la conferencia Web Summit en Lisboa, sin identificar un objetivo.

“Queremos ser el puente entre las criptomonedas y el mundo financiero tradicional”, agregó.

Los comentarios de Zhao subrayan cómo los activos digitales y las finanzas tradicionales, o “TradFi” en la jerga criptográfica, están cada vez más interrelacionados. Instituciones financieras desde Goldman Sachs Group Inc. a BlackRock Inc. están acercándose más a las criptomonedas, incluso después de un colapso del mercado que redujo el valor de los activos digitales en unos US$ 2 billones.

Binance está abierto a inversiones minoritarias o a una adquisición total, según Zhao. Dijo que es una oportunidad para que Binance aproveche el alza esperada en el precio de las acciones de un banco después de firmar un acuerdo comercial con la compañía, que opera el intercambio de criptomonedas más grande del mundo.

”Lo que descubrimos es que cuando los bancos trabajan con nosotros, atraemos a tantos usuarios hacia ellos, por lo que la valoración del banco aumenta exponencialmente, entonces por qué no invertimos en ellos también, para capturar parte de la ventaja de capital”, dijo.