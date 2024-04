En diciembre del 2023, la comuna finalmente otorgó la licencia de funcionamiento a Cencosud para su local en La Molina, ¿Considera que la demora afectó en el desarrollo económico de su distrito?

Es sabido que tuvimos un inconveniente para la puesta en marcha del centro comercial de Cencosud, que estuvo 10 meses paralizado. Nosotros le otorgamos la licencia de funcionamiento en diciembre, cuando el centro comercial cumplió con todos los requerimientos que le pedíamos. Tenía que resguardar a mis vecinos y resguardar el tránsito.

¿Cómo va el movimiento económico en el distrito con la apertura de este nuevo mall?

La Molina siempre ha tenido un gran desarrollo comercial. Si bien el centro comercial Portal de La Molina, comenzó a operar solo con Wong, tengo entendido que tiene 160 locales para atraer tiendas ancla y locatarios exclusivos. La poca asistencia de público, actualmente, escapa de nuestras manos.

¿Cuáles son los otros proyectos de desarrollo comercial en el distrito para este 2024?

En el tercer trimestre, Parque Arauco terminará de construir un centro comercial en el que se ha invertido S/ 224 millones y la proyección es que esté operando antes de que termine el año. Está cumpliendo con todos los procesos y se le está otorgando todos los permisos correspondientes. Su inauguración será un hito importante para el distrito y sumará al plan que tenemos para un shock de inversiones a partir del segundo semestre.

¿Qué proyectos de inversión tiene para su distrito?

Cuando asumí el cargo, encontré una municipalidad desordenada, con un hueco financiero de más de S/ 100 millones. Entonces, hemos ejecutado una reingeniería financiera que nos ha permitido ahorrar más de S/ 20 millones, que se suma a los S/ 10 millones que obtuvimos por concepto de recaudación tributaria. Actualmente, estamos trabajando con Moody’s para que nos pueda otorgar una calificación que nos permita acceder a un préstamo y poder hacer un shock de inversiones.

¿Para cuándo proyecta este shock?

Debe estar listo para el mes de junio. Además, esperamos inaugurar un patio de comidas con 10 restaurantes antes del mes de setiembre. Contará con una concha acústica, dos canchas de paddle tenis y juegos infantiles. Es un proyecto de boulevard moderno sobre un terreno de 3,300 m2. Por el momento no puedo dar mayores detalles.

En cuanto al desarrollo inmobiliario en su distrito en zonas como Musa, ¿no hay posibilidad de tener proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS)?

La Molina es un distrito residencial y siempre ha sido así. Si fuese un alcalde que mirara solo el lado materialista, empezaríamos a hacer edificios de 10 pisos en todo el distrito. El problema con La Molina es que no tiene accesos. ¿Cómo empiezo a construir edificios VIS, si la zona ya no soporta el tráfico? Por ejemplo, cuando se le dio la licencia a Cencosud en el 2016, La Molina tenía 50,000 vehículos menos y no tenía 2,000 motos como ahora. Solo estamos dando licencias de construcción para proyectos de 4 pisos como máximo.

El acceso al distrito es uno de los principales problemas de sus residentes...

Sí, por esa razón hemos retomado las conversaciones para que se destrabe el proyecto del túnel La Molina - Miraflores, teniendo en cuenta que La Molina será sede de la disciplina de Equitación en los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Es un proyecto inicial del túnel contempla dos peajes por sentido en el proyecto original, cuyo pago llegaría a los S/14.50. Sin embargo, habría que hacer una actualización en los montos...

Es correcto. Se tiene que pagar un peaje, pero eso tendrá que ser producto de un estudio. Y si fuese un peaje de la primera etapa (La Molina -Surco), tendría que ser igual que los peajes que se pagan ahora S/ 6.90. No quiero hablar de cifras, porque después me satanizan.

¿Ha conversado con el alcalde de Lima al respecto?

Todavía, pero nuestra relación con Lima Metropolitana es muy buena. A raíz del problema que tuvimos con el alcalde de Surco y los problemas que hay de entrada y salida para el distrito, creo que el burgomaestre de Lima tendrá el criterio suficiente para darse cuenta de que, si se avecinan algunos juegos Panamericanos, un distrito como La Molina no puede quedarse sin facilidades de acceso.

De cara a los Juegos Panamericanos, ¿La Molina está en búsqueda de inversionistas?

Tenemos un proyecto muy interesante para privatizar nuestro Parque Ecológico que tiene 200 hectáreas. Es el último pulmón de Lima Metropolitana de este tamaño. Por eso estoy interesado en atraer inversionistas para hacer algo interesante para los Juegos Panamericanos. Eso es todo lo que puedo adelantar.

